壓通脹後知後覺 全球央行信譽盡損

資料來源：彭博社

鮑威爾到去年11月才刪除通脹升勢僅為暫時性的描述，並在上月承認「事後看來，早點加息可能更好」。部分市場人士批評，去年經濟逐步從疫情復蘇，但主要央行繼續擴大資產負債表，並維持利率在接近零水平，為目前的高通脹播下種子。

聯儲局並非唯一信譽受到挑戰的央行。相比此前的立場，歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）近期已變得鷹派。她的團隊準備在7月加息0.25厘，並在9月加息0.5厘。但拉加德在12月仍表示，2022年不大可能收緊貨幣政策。她近期指出，所有國際機構實際上都犯了同樣的錯誤，就是低估了通脹危機。

多國央行加息速度超前瞻指引

澳洲等央行加息，也比前瞻指引預示的速度快。澳洲央行行長洛威（Philip Lowe）5月表示，之前關於利率直至2024年仍將保持在紀錄低位的政策指引，證明是錯誤得「令人尷尬」。澳洲央行本月加息0.5厘，加幅超出分析師預期。

印度央行直至4月也在否認其應對通脹的反應落後於形勢，此後卻連續兩個月提高關鍵利率。一些投資者憂慮多國央行急於彌補過去預測的錯誤，反而增加了經濟衰退的風險。標普500指數上周落入熊市區域，美國國債孳息率上周也曾創下1980年代以來最大的兩天升幅，信貸市場出現壓力上升的迹象。

歐洲央行上周三緊急召開特別會議，在會後宣布將加快制定新的應急工具，應對歐元區部分成員國的國債孳息率飈升。意大利10年期國債孳息率上周曾升至4.2厘，見2013年以來高位。被視為歐洲「恐慌指標」的意大利與德國10年期國債息差，曾在上周三擴大至2.4厘以上，是2020年5月以來最大。同時，債券交易員與日本央行之間的角力升級。雖然日本央行努力讓市場相信其超級寬鬆貨幣政策是可持續的，日本10年期國債期貨上周三見2013年以來最大跌幅。

各國央行的信譽建基於確保物價穩定，防止1970年代的通脹失控重演，但接連的失誤已令公信力受損，這意味央行方面可能需要採取更大刀闊斧的行動化解通脹壓力。日本央行前委員、現任慶應義塾大學教授白井早由里指出，多家央行陷於兩難，為恢復外界信心，央行需充分提高政策利率，以遏抑通脹，但這可能導致經濟復蘇進一步放緩。

央行大手加息補錯 增衰退風險

當家庭及企業相信，央行隨時間推移將能實現控制通脹的目標，這信念有助於緩和價格壓力。家庭可能會延遲一些消費，相信日後價格將會回落。直至近期，政策制定者仍一直強調，長期的通脹預期受到控制。這被視為央行可信度的證據。芝加哥聯儲銀行行長埃文斯（Charles Evans）在3月指出，當前的通脹與1980年代不同，因為1960和1970年代「過度寬鬆的貨幣政策」，導致長期的通脹預期向上。不過6月10日公布的密歇根大學美國長期價格預期指標躍升至2008年以來最高水平，反映長期通脹預期受控的說法受到挑戰。

薩默斯：通脹見頂論明顯錯誤

隨着美國5月消費者物價指數（CPI）再創逾40年新高，通脹似乎見頂的希望破滅。自去年初一直批評聯儲局誤判形勢的美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）稱，「通脹見頂」理論，跟「暫時性通脹」理論一樣，顯然都是錯誤，並形容聯儲局3月的通脹預測荒謬。聯儲局3月預期，今年美國個人消費支出（PCE）物價指數升幅的中位數為4.3%，但4月實際按年升幅為6.3%。聯儲局上周將今年PCE升幅預期上調至5.2%。

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