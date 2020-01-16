港交所CEO：擬歐美設辦事處

冀更接近國際投資者

歐冠昇在報道內表示，倫敦為理所當然的選擇，同時該所早年亦收購倫敦金屬交易所，早已經在當地設有據點。但是在倫敦之外，他們仍正考慮有沒有其他選擇，去接近歐洲的投資者。在歐美之外，該所還有意在中東及拉丁美洲設立辦事處，向世界吸引更多投資者。現時，港交所在內地的北京、上海及新加坡，設有辦事處。

本報記者曾經向港交所查詢，發言人指除報道所言，沒有特別補充。消息又稱，因為目前在港參與買賣的投資者，逾四成為國際投資者，因此港交所有意在國際投資者所在時區，設立辦事處，冀協助處理及支援當地投資者參與港股買賣時面對的技術問題。過往可參考例子之一是2017年，前行政總裁李小加在任時，在新加坡開設辦事處，並且曾經刊發新聞稿交代過。

不過，據悉，若要正式開設海外辦事處，得花上一段時間，因此非即刻能夠成事。