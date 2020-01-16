金管局昨凌晨再接逾128億港元

獨立外匯商品分析師盧楚仁指因港、美息差擴大，市場套息使港元持續流出，料港匯續走弱，估計到7月、8月時港元兌每美元仍貼近7.85水平，直至港、美息口看齊，港匯才轉強。

小鵬蔚來較港收市升2%

上周五美股三大指數個別發展，惟中概股阿里（美：BABA）、百度（美：BIDU）、京東（美：JD）等全面反彈，但相較起其港股上周五收市價仍有跌幅。唯獨電動車股仍然強勢，小鵬汽車（美：XPEV）（9868）與蔚來汽車（美：NIO）（9866）的ADR折合較港周五收市價仍升2.7%及2.3%。富途控股（FUTU）亦升逾半成。日前路透社引述消息報道，人民銀行已接納螞蟻金服申請成立一家金融控股公司，其後有傳媒引述人行人士否認，阿里巴巴（9988）ADR折合港股較港收市跌4%。

分析：美股未穩對港股影響不大

第一上海首席策略師葉尚志認為，近期美股未穩，對港股影響不大，因港股抗跌力不俗，認為港股表現目前較受A股影響，對後市較樂觀。港股ADR（美國上市預託證券）表現折算為港股，相當於恒生指數插122點至20,953點。