紅磡必嘉坊‧曦匯首輪沽121伙 Silicon Hill價單110伙沽清 飛揚首日收票足額

明報記者 甘潔瑩

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，必嘉坊•曦匯昨日首輪開售，共售出121伙單位，佔開售單位總數的182伙約66%，套現約8.47億元，當中實用362方呎的A室兩房單位、251方呎的L室一房單位及269方呎的Q室一房單位全數售出，他續稱，在美國加息的環境下，仍錄得良好的銷情，感到滿意，現積極籌備在短期內加價加推，並正研究加價幅度。

恒地林達民：擬短期內加價加推

林達民續稱，項目昨A及B組揀樓，A組買家可選購2至4伙，B組可購1至2伙，A組有4組買家各購入2伙，該時段共售出8伙，其中一組買家購入2伙單位，分別實用275方呎B室一房戶，以及實用369方呎H室2房戶，涉資1640.22萬元，成最大手買家。售出單位中，最高呎價單位為26樓D室，實用202方呎，呎價26,166元；最高成交價單位為28樓的H室，屬實用面積369方呎的兩房戶，成交價938.2萬元。

另新地大埔白石角Silicon Hill第1期，在過去兩周進行公開發售，即日沽清後，昨日進行第三輪銷售，共涉118伙，以價單出售的110伙全數售出，另8伙單位招標，若計及過去兩次公開發售及以招標出售的單位，項目累售逾480伙，佔全盤576伙的83%，成本月銷售最多伙數的新盤。據悉，發展商今日將公布項目新一輪的銷售部署。

鴨寮街喜．揚售出2伙

由喜雋發展的深水埗鴨寮街單幢新盤喜．揚，昨日亦進行首輪銷售，盡推首張價單32伙，折實價392萬元起，折實呎價由1.89萬元起。市場消息稱，項目昨日售出兩伙，當中一伙C室開放式戶，獲長線投資者以450.5萬元購入。

此外，日前以「筍到飛起價」、以折實均呎15,050元公布首張80伙價單的屯門小秀飛揚第1期，項目昨日首度開放示範單位予公眾參觀，同步開始收票。據悉，項目已獲足額認購。

[香港地產]