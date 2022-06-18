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2022年6月18日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
飛揚首批均呎1.5萬 同區新盤相若 284呎1房437萬入場 今起收票
嘉湖海逸改劃1102伙 較原計劃減八成
必嘉坊．曦匯收2161票 超額近11倍
灣仔皇后大道東住宅地 收21份標書
同區必嘉坊將開售 黃埔花園本月二手成交挫三成
柏匯全層商業樓面 恒地8400萬沽
央行堅持負利率 日圓閃升後急跌 黑田：加息或損經濟 必要時進一步寬鬆
港元定存息最高加至2.8厘
港交所：沒與俄交易所合作
螞蟻金控傳獲受理 其後報道否認
京東擬進軍外賣業務 「有配送能力」
第五波衝擊 電子交易按季下滑
佳源國際終止出售佳源服務 內媒暗示或另擇買家 1年內3宗物管股交易觸礁
字節跳動傳關遊戲開發工作室
港機場上月客運17萬人次 按年升1.8倍
零售受壓加火災 德永佳全年少賺三成
台積電熊本半導體廠 獲日政府補貼277億
華能國際申美退市 料下月7日最後交易
泰禾人壽：業務營運財務獨立
美研限汽油出口紓通脹 總統或可施緊急禁令 紐油挫6%
馬斯克晤Twitter員工 稱不排除裁員
美企垃圾債一周流走515億
總商會「商業案例競賽」選出6大專生隊
保誠「僱傭寶」提供外傭分娩保障
陸振球：美息飈或致樓市爆煲 不得不防
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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