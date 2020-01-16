美企垃圾債一周流走515億

調查：多數高管認為衰退近

當利率上升，現有固定利率的企業債券價格會下降，以彌補舊債券的投資者，與新債務相比下的較低收益率。投資者愈來愈憂慮潛在的經濟衰退，可能考驗公司的償債能力，使企業債券價格面臨沽壓。商業研究組織Conference Board向750名企業CEO及最高領導層進行的調查顯示，多數企業高層認為，經濟衰退正在逼近或已經到來。逾六成受訪者預計，未來12至18個月內，其企業所在的地區將經濟衰退。另有15%受訪者認為，其企業營運的地區已處於衰退。與去年底的調查相比，只有22%的受訪者認為存在衰退風險，反映商界領袖對經濟前景的看法正迅速惡化。

在聯儲局加息0.75厘後，市場開始押注英倫銀行在未來幾次會議，以半厘的幅度加息，並在年底前將利率由目前的1.25厘提升至3厘水平。高盛經濟學家給客戶的報告指出，英倫銀行委員在下次會議同意加息半厘似乎是個低門檻。德銀亦預期，英倫銀行在未來兩次會議，每次加息半厘。

（綜合報道）

[國際金融]