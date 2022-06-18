馬斯克晤Twitter員工 稱不排除裁員

馬斯克本月曾發律師信，指摘Twitter阻撓他獲取虛假帳戶數據，嚴重違反交易協議下的義務，威脅可能終止收購協議。

指收入不理想 訂用戶目標

根據參與會議的員工表示，馬斯克向員工稱，目前Twitter的成本超過收入，這樣的情况不妙（not a great situation），但任何有重大貢獻的人都毋須擔心被裁。一名Twitter員工發帖稱，會議後仍不確定是否需準備執包袱。與部分科技企業一樣，Twitter最近也採取措施控制成本，包括凍結招聘，撤回一些職位取錄通知。該公司還表示，取消了原定明年1月全體員工前往迪士尼樂園的行程。

擬收用戶驗證費 增娛樂元素

與會者稱，馬斯克表示考慮向用戶收取驗證帳戶的費用。至於機器人帳戶，據報馬斯克打算使用開源代碼，控制垃圾郵件和機器人帳戶。馬斯克又稱，希望Twitter具娛樂元素，像TikTok一樣，他也欣賞微信的廣泛用途，可用於電子商務。與會者稱，馬斯克表示會再開會回答問題。

此外， 狗狗幣投資者約翰遜（Keith Johnson）入稟曼哈頓聯邦法院，指控馬斯克明知狗狗幣沒有價值，卻利用世界首富的地位，透過龐氏騙局操控狗狗幣價格圖利，向馬斯克索償2580億美元（約2萬億港元）。狗狗幣價格昨天約值5.6美仙，去年5月曾升至74美仙的高位。

（綜合報道）

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