第五波衝擊 電子交易按季下滑

【明報專訊】香港首季經濟受到第五波疫情的衝擊，電子錢包及信用卡的交易量下跌。金管局昨日公布，首季使用中的儲值支付工具帳戶總數按季跌2.8%，交易量及交易額均按季跌逾兩成。而信用卡亦有類似走勢，首季信用卡總交易量及交易總額分別按季下跌5%及13%。