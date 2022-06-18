第五波衝擊 電子交易按季下滑

【明報專訊】香港首季經濟受到第五波疫情的衝擊，電子錢包及信用卡的交易量下跌。金管局昨日公布，首季使用中的儲值支付工具帳戶總數按季跌2.8%，交易量及交易額均按季跌逾兩成。而信用卡亦有類似走勢，首季信用卡總交易量及交易總額分別按季下跌5%及13%。
網上消費支付佔167億
據統計資料，於今年第一季末，儲值支付工具帳戶總數為6458萬，按季下降2.8%，按年上升1.2%；總交易量約為13.42億宗，按季下降29%，按年下降8.5%；總交易金額為1110億元，按季下降20.5%，按年增加14.2%。在總交易金額當中，銷售點消費支付佔285億元，網上消費支付佔167億元，個人對個人轉帳佔116億元，增值佔543億元，全部均按季下跌。儲值金額及工具按金總額為147億元，按季下降4.7%，按年升6.3%。
信用卡方面，首季信用卡總數1916萬張，按季上升0.6%，按年下跌0.8%；總交易量為2.2億宗，按季減少5.4%，按年減少0.04%。
信用卡交易量按季跌5.4%
交易總額為1720億元，按季減少13.2%，按年減少1.1%。在交易總額當中，約八成為香港消費，佔1399億元，14%為海外消費，佔246億元，少於半成為現金貸款，佔75億元。