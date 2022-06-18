港元定存息最高加至2.8厘

富邦存額50萬 須新資金

目前長息之中以富邦的2.8厘最高，而周四招商永隆加存息後，24個月及12個月分別加至2.6厘及2.5厘，僅次於富邦。其他高息的銀行主要以中小型行為主，信銀國際12個月存款有2.5厘，工銀亞洲則為388天存期2.45厘，另外華僑永亨及交銀香港亦為2.45厘。

發鈔行之中以渣打最高，12個月存期有2.35厘。

富邦除了加12個月存期外，9個月存期亦由2.2厘加至2.6厘，以該存期計亦是全城最高；而6個月存期更由1.9厘加至2.3厘，是首見有銀行把6個月存期加至2厘以上；3個月存期則由1.5厘加至1.6厘。富邦的港元定存起存額為50萬元，須為全新資金或兌換資金。

至於美元方面，富邦的3、6、9及12個月存期亦全線加息，其中12個月由2.8厘加至3.3厘，超過3厘水平，其起存額為50萬港元等值。

12個月拆息升至2.986厘

昨日港元拆息再向上抽高，12個月HIBOR（香港銀行同業拆息）已升至2.98649厘，再創逾13年高。多為企業貸款所採用的3個月HIBOR則升11點子（100點子等於1厘）至1.28982厘，是2020年5月後新高；與樓按相關的1個月HIBOR連升9日，自2020年6月後再重返0.6厘，昨日為0.60119厘。