同區必嘉坊將開售 黃埔花園本月二手成交挫三成

中原副分區營業經理王子健表示，黃埔花園4期1座高層實用652方呎F室，屬3房連套房戶，近日以978萬元易手，實呎1.5萬元；原業主2014年12月以723萬元購入，帳面賺255萬元或35%。

另外，美聯高級營業經理楊志霖稱，東涌藍天海岸2座高層E室，實用592方呎2房戶，原業主開價850萬元，議價至828萬元成交，即減價22萬元或2.6%，實呎1.39萬元。單位同座樓下同面積、同間隔中層E室，去年7月以831萬元售出、實呎1.4萬元成交，即新成交價比樓下單位一年前售價略低；上述單位原業主2018年以685萬元購入，帳面賺143萬元或21%。

嘉湖3房特色戶685萬沽

美聯高級營業經理蘇哲熙稱，天水圍嘉湖山莊賞湖居4座高層戶，實用549方呎，3房連天台特色戶，可遠眺后海灣，以685萬元成交、實呎1.25萬元；原業主2013年以193萬元購入，帳面賺492萬元或約2.5倍。

另一方面，具體反映5月23至29日二手市况的中原城市領先指數CCL，最新報180.78點，按周跌0.95%，跌幅為12周即約3個月以來最大；CCL Mass報181.62點，按周跌1.12%；CCL（中小型單位）報180.08點，按周跌1.06%；CCL（大型單位）報184.33點，按周跌0.45%，跌幅為8周以來最大。

CCL跌0.95% 3個月最大

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇料CCL短期內未能升穿184點水平。