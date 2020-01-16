飛揚首批均呎1.5萬 同區新盤相若 284呎1房437萬入場 今起收票

明報記者 容婌維

飛揚是次首推的80伙，實用面積283至722方呎，涵蓋1房至3房戶，價單定價514.3萬至1203.8萬元，呎價16,141至20,127元。發展商為1房及2房戶提供最高折扣15%，3房戶最高折扣17%；整批單位折實價由437萬餘元起（1房戶、以最高15%折扣計），至最貴999萬餘元（3房戶、以最高17%折扣計），折實呎價由13,446至17,110元；入場單位為2座1樓J室，實用284方呎1房，折實售437萬餘元，折實實呎15,393元。

建期付款與即供折扣差3百分點

若採建築期付款，1房、2房戶買家可享最高12%折扣、3房戶買家則享14%最高折扣，與120天即供付款相差3個百分點。以建築期付款折扣計，首批74伙1房、2房戶折實售價由452.58萬至728.11萬元，全數低於1000萬元，意味92%單位可承做最高九成按揭；至於其餘6伙3房戶，建築期折實1005.86萬至1035.27萬元，全數低於1200萬元，可承做最高八成按揭。

首批全數可承做高成數按揭

換言之，飛揚首推80伙，全數可納入新修訂的高成數按保範圍。值得留意是，發展商為建築期付款買家提供「提前付清餘款現金回贈」，若買家於簽訂臨約後360日內完成上會，可獲樓價2%現金回贈。

長實執行董事趙國雄形容，飛揚首批開價「筍到飛起價」，又指項目「正到飛起、靚到飛起」。翻查資料，屯門青山公路及掃管笏的半新盤，近期二手成交呎價介乎1.3萬至1.37萬元水平，上述開價較市場高約一成。

4年前17.3億完成補地價

雖然長實、新地兩大發展商，一向被市場認為是地產市場最旗鼓相當的競爭對手，但兩大集團亦偶有合作項目，過往合作項目包括2004年落成的天水圍慧景軒，以及2005年落成、現為西九四小龍之一的荔枝角宇晴軒等。至於飛揚，於2018年底完成補地價逾17.31億元，以項目可建樓面34.7萬方呎計，每方呎樓面地價約4990元。