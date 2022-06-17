美議息前夕 外籍投資者入市映灣園

宇晴軒移民盤易手 19年升3倍

中原地產高級分區營業經理吳家威表示，上述買家為外籍投資者，入市作長線投資用，是次入市計劃承做三至四成按揭；同類單位市值租金約1.5萬元，按成交價計，預計租金回報約2.5厘。原業主2015年7月550萬元買入，帳面獲利175萬元或約32%。

另「移民盤」在議息前亦有買家承接。利嘉閣地產助理分區經理邱家仁表示，荔枝角宇晴軒3座高層E室，實用501方呎，2房間隔，望開揚球場景，以898萬元易手，實呎17,924元。原業主計劃移民，早於2003年12月216.2萬元一手購入，帳面獲利約681.8萬元或3.15倍。

此外，美聯高級營業經理戴偉強表示，荃灣萬景峯1座高層F室，實用507方呎，2房間隔，周三以1076.8萬元易手，創屋苑同類「細2房」單位新高，實呎21,278元。原業主2015年778萬元購入，持貨約7年，帳面獲利298.8萬元或約38%。

壽臣山洋房2億「賣殼」易手

另消息稱，南區壽臣山明園一幢洋房，早前以約2.12億元「賣殼」售出，該洋房實用2937方呎，實呎約72,182元，原業主於1999年以3300萬元購入，現帳面賺1.79億元或5倍多。