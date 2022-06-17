永泰等古洞地批建1座35層高住宅 涉逾28萬呎

除上述項目外，南豐及興勝（0896）元朗唐人新村住宅項目亦獲批建5座4層高（在1層低層地下之上）住宅，涉79,684方呎樓面。資料顯示，上水河上鄉一帶一籃子地皮，面積約5.1萬方呎，上月以1億元售出，呎價約1960元，買家以HIGH DYNAMIC HOLDINGS LIMITED登記，公司董事包括嘉里（0683）旗下公司高層李弘基及湯耀宗。地皮原業主為極樂洞善堂有限公司，早於1974年以象徵式1元購入，持貨48年，1元變出1億元。

恒隆濱景園批重建25座洋房

此外，恒隆地產 （0101）持有多年收租的南區南灣道9號濱景園，4月份亦獲屋宇署批出圖則，估計為重建準備，項目獲批建25座3層高（在1層停車場之上）的洋房，住宅樓面126,515方呎，若以此計算，每座洋房平均面積超過5000方呎。另外，伯恩光學總裁楊建文2016年底以28億元購入的山頂普樂道1、3、5號屋地，繼2020年2月獲屋宇署批建3幢3層高洋房，涉約25,817方呎後，4月再獲批另一份圖則，洋房數目由3座減少至2座，涉及樓面則輕微增加至25,553方呎，平均每幢洋房面積達12,776方呎。信置（0083）筲箕灣興民街68號寫字樓項目海天廣場，批建1幢29層商住物業，提供6.6萬方呎住宅及近7000方呎非住宅樓面。