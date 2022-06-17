經濟

香港地產

永泰等古洞地批建1座35層高住宅 涉逾28萬呎

【明報專訊】政府去年公布「北部都會區」大計後，區內陸續有新供應，據屋宇署資料顯示，去年7月由永泰地產（0369）投得，並引入全國政協副主席董建華家族及前政務司長唐英年家族成員的古洞住宅官地，事隔不足一年已獲批圖則，項目將建1座35層高住宅物業，住宅樓面284,157方呎。

除上述項目外，南豐及興勝（0896）元朗唐人新村住宅項目亦獲批建5座4層高（在1層低層地下之上）住宅，涉79,684方呎樓面。資料顯示，上水河上鄉一帶一籃子地皮，面積約5.1萬方呎，上月以1億元售出，呎價約1960元，買家以HIGH DYNAMIC HOLDINGS LIMITED登記，公司董事包括嘉里（0683）旗下公司高層李弘基及湯耀宗。地皮原業主為極樂洞善堂有限公司，早於1974年以象徵式1元購入，持貨48年，1元變出1億元。

恒隆濱景園批重建25座洋房

此外，恒隆地產 （0101）持有多年收租的南區南灣道9號濱景園，4月份亦獲屋宇署批出圖則，估計為重建準備，項目獲批建25座3層高（在1層停車場之上）的洋房，住宅樓面126,515方呎，若以此計算，每座洋房平均面積超過5000方呎。另外，伯恩光學總裁楊建文2016年底以28億元購入的山頂普樂道1、3、5號屋地，繼2020年2月獲屋宇署批建3幢3層高洋房，涉約25,817方呎後，4月再獲批另一份圖則，洋房數目由3座減少至2座，涉及樓面則輕微增加至25,553方呎，平均每幢洋房面積達12,776方呎。信置（0083）筲箕灣興民街68號寫字樓項目海天廣場，批建1幢29層商住物業，提供6.6萬方呎住宅及近7000方呎非住宅樓面。

相關字詞﹕批則 屋宇署 普樂道 濱景園 恒隆 唐英年 董建華家族 古洞 北部都會區

上 / 下一篇新聞

年內或加P 業界料按息見3厘 總結餘一個月跌17% 暫仍多於上次加P
年內或加P 業界料按息見3厘 總結餘一個月跌17% 暫仍多於上次加P
儲局全力遏通脹 衰退風險升 渣打摩根資產料下月再加0.75厘
儲局全力遏通脹 衰退風險升 渣打摩根資產料下月再加0.75厘
銀行吸存款 招商永隆月內三加定存息
銀行吸存款 招商永隆月內三加定存息
穆迪：加息不利高槓桿地產商
穆迪：加息不利高槓桿地產商
科指拖累 恒指跌462點 匯控倒跌 夜期未止瀉
科指拖累 恒指跌462點 匯控倒跌 夜期未止瀉
泰禾人壽母企遭頒令清盤 共欠款53億 前景未明恐再易手
泰禾人壽母企遭頒令清盤 共欠款53億 前景未明恐再易手
百佳斥2億攻電商 物流中心年底啟用
百佳斥2億攻電商 物流中心年底啟用
「雙語帶貨」殺出血路 新東方在線月內飈6.7倍
「雙語帶貨」殺出血路 新東方在線月內飈6.7倍
光大證券反洗錢不力 證監譴責兼罰款380萬
光大證券反洗錢不力 證監譴責兼罰款380萬
中小企紛裝PayMe及BoC Pay 迎次階段消費券
中小企紛裝PayMe及BoC Pay 迎次階段消費券
發改委：全年通脹能保3%
發改委：全年通脹能保3%
LFG投資美股損手 2日帳蝕224萬
LFG投資美股損手 2日帳蝕224萬
90年化妝巨頭 露華濃申破產 負債290億 不敵疫情新興品牌競爭
90年化妝巨頭 露華濃申破產 負債290億 不敵疫情新興品牌競爭
英第五度加息 料通脹10月見頂
英第五度加息 料通脹10月見頂
Tesla在美車款加價 Model X加幅達6000美元
Tesla在美車款加價 Model X加幅達6000美元
張兆聰：華虹低位區間波動 收集博反彈
張兆聰：華虹低位區間波動 收集博反彈
葉創成：觀望加息步伐 低吸新地恒地
葉創成：觀望加息步伐 低吸新地恒地
盧駿匡：一站式支付到店電商績佳 移卡有望挑戰28.13元
盧駿匡：一站式支付到店電商績佳 移卡有望挑戰28.13元
植耀輝：汽車新能源板塊看高一線
植耀輝：汽車新能源板塊看高一線
技術取勝：商湯或5.3元之上整固
技術取勝：商湯或5.3元之上整固
劉思明：受惠基建加快 中興動力續改善
劉思明：受惠基建加快 中興動力續改善
周顯：官僚不可能講真話
周顯：官僚不可能講真話
譚新強：疫後北美之旅（二）
譚新強：疫後北美之旅（二）
湯文亮：美加息0.75厘 不會成新常態
湯文亮：美加息0.75厘 不會成新常態
越南積極吸外資 胡志明市樓市看俏
越南積極吸外資 胡志明市樓市看俏
九龍城半世紀舊樓 呎價破萬開售 共6伙不設升降機長年失修 一手形式推
九龍城半世紀舊樓 呎價破萬開售 共6伙不設升降機長年失修 一手形式推
南豐陳慧慧女婿近3億首置Central Peak 實呎破10萬
南豐陳慧慧女婿近3億首置Central Peak 實呎破10萬
越秀東源街項目 批則建4座共1393伙
越秀東源街項目 批則建4座共1393伙
美議息前夕 外籍投資者入市映灣園
美議息前夕 外籍投資者入市映灣園