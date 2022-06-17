永泰等古洞地批建1座35層高住宅 涉逾28萬呎

【明報專訊】政府去年公布「北部都會區」大計後，區內陸續有新供應，據屋宇署資料顯示，去年7月由永泰地產（0369）投得，並引入全國政協副主席董建華家族及前政務司長唐英年家族成員的古洞住宅官地，事隔不足一年已獲批圖則，項目將建1座35層高住宅物業，住宅樓面284,157方呎。
除上述項目外，南豐及興勝（0896）元朗唐人新村住宅項目亦獲批建5座4層高（在1層低層地下之上）住宅，涉79,684方呎樓面。資料顯示，上水河上鄉一帶一籃子地皮，面積約5.1萬方呎，上月以1億元售出，呎價約1960元，買家以HIGH DYNAMIC HOLDINGS LIMITED登記，公司董事包括嘉里（0683）旗下公司高層李弘基及湯耀宗。地皮原業主為極樂洞善堂有限公司，早於1974年以象徵式1元購入，持貨48年，1元變出1億元。
恒隆濱景園批重建25座洋房
此外，恒隆地產 （0101）持有多年收租的南區南灣道9號濱景園，4月份亦獲屋宇署批出圖則，估計為重建準備，項目獲批建25座3層高（在1層停車場之上）的洋房，住宅樓面126,515方呎，若以此計算，每座洋房平均面積超過5000方呎。另外，伯恩光學總裁楊建文2016年底以28億元購入的山頂普樂道1、3、5號屋地，繼2020年2月獲屋宇署批建3幢3層高洋房，涉約25,817方呎後，4月再獲批另一份圖則，洋房數目由3座減少至2座，涉及樓面則輕微增加至25,553方呎，平均每幢洋房面積達12,776方呎。信置（0083）筲箕灣興民街68號寫字樓項目海天廣場，批建1幢29層商住物業，提供6.6萬方呎住宅及近7000方呎非住宅樓面。