經濟

香港地產

越秀東源街項目 批則建4座共1393伙

【明報專訊】油塘一帶近年大變天，先後有多個新盤推出，未來仍有多個新供應，屋宇署今年4月就批出油塘區內兩個項目的建築圖則，合共涉及逾92萬方呎樓面，其中越秀地產（0123）旗下東源街越秀冷藏倉庫及鄰近用地，料可提供1393伙。

據屋宇署顯示，越秀地產旗下東源街越秀冷藏倉庫及鄰近用地，4月份獲批建築圖則，項目將建4座23至27層高（部分在1層地庫及2層基座之上）商住物業，涉及658,429方呎住宅樓面，以及1016方呎非住宅樓面。資料顯示，項目去年獲城規會批出興建1393個單位，以此計算，每伙平均面積約473方呎。

另「船王」包玉剛家族持有的油塘四山街8號世運貨倉，亦獲批圖則，項目批建1座25層高（在3層基座及2層地庫之上）商住物業，住宅樓面涉227,874方呎，另有38,329方呎非住宅樓面。換言之，上述兩個重建項目，將為油塘區帶來約逾92萬方呎樓面。

地建會反對啟德減商業地 規署不接納

事實上，油塘區內有多個重建項目，當中最大規模為恒地（0012）牽頭發展商油塘灣綜合發展項目，項目將建30幢商住物業，涉逾400萬方呎樓面，料提供約6200伙，惟發展商至今未與政府達成補地價協議。長實（1113）東源街5及8號項目，早於2017年獲批圖則，並於2019年完成補地價，項目將建4幢9至32層高住宅大廈，涉及約41.83萬方呎樓面，提供903個單位，連同其他項目內，該區未來至少仍有9200伙推出。多家發展商仍在區內積極收購，如宏安（1243）以5.8億元收購四山街油塘工業大廈第4座大部分業權後，隨即申請強拍。

此外，城規會早前修訂《啟德分區計劃大綱草圖》，修訂主要是改劃啟德5幅商業地改作住宅地，惟香港地產建設商會提出反對，指削減啟德新發展區的商業樓面，變相危害啟德作為第二個核心商業區的角度。據規劃署文件顯示，改劃商業土地是回應經濟和社會對房屋的需求，同時改劃用地不會影響把啟德發展區構建成一個可持續發展及朝氣蓬勃的地區，而改劃5幅商業地後，啟德發展區仍可提供逾2150萬方呎的商業樓面，故不接受地建會意見，預計城規會今日商討，修訂《啟德分區計劃大綱草圖》可獲通過。

相關字詞﹕地產建設商會 包玉剛家族 改劃 啟德 屋宇署 越秀 批則 油塘

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