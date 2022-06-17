經濟

香港地產

南豐陳慧慧女婿近3億首置Central Peak 實呎破10萬

【明報專訊】疫情回穩，吸引本港老牌家族成員入市。上月以破頂價售出的新地（0016）東半山Central Peak特色戶，買家以蕭亦莊（SIU YICK CHONG ERIC）登記，為莊士機構（0367）榮譽主席莊紹綏外甥，以及南豐集團榮譽主席陳慧慧的女婿，是次他入市只須付樓價4.25%印花稅，意味是以首置身分入市。成交單位為Central Peak Alpex III 6樓Sky Manor，實用面積2771方呎，連892方呎平台，4套房間隔，成交價2.88億元，實呎103,934元，成交金額、呎價均創項目新高。

128 WATERLOO巨無霸下周招標

九龍豪宅方面，內房萊蒙（3688）與俊和合作的窩打老道現樓新盤128 WATERLOO，昨日上載銷售安排，推出3伙於下周一起招標。最大一伙位於21樓A室，屬項目頂層全層，實用3445方呎，連1314方呎平台及2135方呎天台，採5套房設計，設有長達20米的巨型客飯大廳。主人套房外連平台，單計寢區位置、實用面積已近300方呎。平台連按摩池，長約7米。項目同步推出3樓H室及8樓H室招標，實用同為1258方呎、4房雙套房戶，前者另連46方呎平台。

必嘉坊．曦匯6日收逾2000票

恒地（0012）紅磡必嘉坊．曦匯將於明日開售首批182伙，恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，項目過去6日暫收約逾2000票，超額近10倍。

對於美國加息0.75厘，他預料對香港樓市實際影響不大，認為本港GDP會在通關後轉趨強勁，加息幅度預料在1厘左右，相信現時仍是入市好時機。

據本報統計，6月迄今新盤累錄約20宗取消交易或撻訂個案，包括中洲火炭星凱．堤岸一個特色戶，位於第3座5樓G室，原於本月3日以696萬元售出，屬實用309方呎1房戶，連149方呎平台，實呎22,524元，買家已取消交易，料遭沒收5%訂金涉約35萬元。

■有片睇

如欲觀看必嘉坊‧曦匯示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

相關字詞﹕星凱．堤岸 必嘉坊．曦匯 恒地 萊蒙 新地

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