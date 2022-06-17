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九龍城半世紀舊樓 呎價破萬開售 共6伙不設升降機長年失修 一手形式推

【明報專訊】市建局宣布重建九龍城衙前圍道及賈炳達道，意味九龍城變天在即，有區內業主採一手盤形式推售舊樓單位，其中樓齡近半世紀、不設升降機的九龍城侯王道24及26號，昨傍晚突上載樓書、價單及公布銷售安排。樓書標明，項目建築日久失修，買家購入後須負責單位維修費用。項目由已故許麗梅的遺產承辦人胡督祿及李許潤蘭持有，樓高6層，提供6個3房單位，其中入場單位為實用375方呎的3房戶，訂價550萬元，實呎僅11,200元。

明報記者 陳寶恩、甘潔瑩

項目位於侯王道24及26號，與市建局九龍城衙前圍道及賈炳達道重建項目主地盤只一街之隔，料將來或受重建工程影響。是次項目推出6個單位，實用面積介乎375及424方呎，全屬3房戶。單位訂價420萬至550萬元，實呎11,200至12,972元，不設折扣，成交期60天；其中售價、呎價最低是4樓C室，實用面積375方呎，原則為2房戶，樓書顯示現已改為3房戶（見圖），不設廚房設備，訂價420萬元，呎價11,200元。上述6伙將於下周四（23日）於上環一洲大廈4樓以先到先得形式發售。

與市建局大型重建範圍一街之隔

值得留意是，據樓書有關資料一欄，建築事務監督已於今年4月26日頒令宣布侯王道24及至26號建築物構成危險，並命令物業擁有人須就樓宇外牆作維修工程，包括樓宇的鋼筋混凝土結構中間清除鬆脫、破裂及其他欠妥之處的混凝土，亦要清理現有外露鋼筋的鬆脫鐵銹及雜質，加裝鋼筋並固定其位置等；此外，工程須最遲於今年7月25日前展開，並於今年10月23日前完成。如買家購入項目單位，即將來或需要承擔有關工程費用。

樓宇工程須下月25日前展開

另外，樓書亦列明，就單位水電供應，買家須自行向有關政府部門，或公用事業機構申請，及支付相關按金。同時，買家如進行裝修，須自行安排清理廢料及支付相關支出。事實上，雖然該廈「年事已高」，但近年仍吸引投資者入市，如1樓A室於2019年獲已故舖王鄧成波的妻子葉少萍以500萬元購入，並於2021年以550萬元轉手售出，雖然帳面獲利50萬元離場，但扣除額印稅等，料蝕使費沽出。

太子道西舊樓招標 估值4億

此外，萊坊獲委託代理出售同區的太子道西452、456至464號及打鼓嶺道1號，位置鄰近港鐵宋皇臺站，估值約4億元。上述現為一幢樓高6層商廈，1973年落成，樓齡49年，地盤面積約為1403方呎；另太子道西456至464號則為一幢於1965年落成、樓高5層的商業大廈，樓齡57年，地盤面積約5035方呎。據城規會資料，上述兩幢物業現時均劃作「住宅（甲類）2」用途。

相關字詞﹕一手盤推售 失修舊樓 太子道西 侯王道 衙前圍道賈炳達道項目 九龍城

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