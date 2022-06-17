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越南積極吸外資 胡志明市樓市看俏

【明報專訊】不少東南亞國家近日陸續開關且免除隔離，繼泰國以後，越南亦放寬入境及隔離限制，允許旅客不用疫苗接種、毋須檢測新冠病毒及隔離。有見及此，帝皇集團推出新加坡發展商CapitaLand Development旗下胡志明市新盤ZENITY。由於當地政府規定外國人買家只可持有全幢物業的三成，因此新盤的海外名額只有59個，全數於香港獨家推出，海外人士可享項目50年可延期的租賃業權。

疫情前，越南受惠中美貿易戰，不少廠家為分散風險，開始遷移到越南設廠，當中包括多個大型國際品牌，如三星、LG、微軟及蘋果，以LG為例，公司去年底在越南擴張，並招聘逾千名員工；蘋果本月初表示，將會首度於越南製造iPad。越南當局亦表示，希望於2030年底前吸引約一半的財富美國500強企業（Fortune 500）前往當地設廠或經營生意。

除了外資湧入，當地旅遊業復蘇亦大力推動經濟，數據顯示，今年第一季，到訪越南的國際旅客按年增加89%至9.1萬人，預期未來會更多旅客前往當地，旅遊業進一步復蘇亦推動今年第一季國民生產總值（GDP），按年增長5.03%，市場預期全年增長6%至7%。另由於越南是自給自足的國家，不受地緣政治影響，首季通脹率為亞洲最低國家，有大行預期第一季通脹率低於3.5%，無論是經濟增長或通脹率表現都優於大部分東南亞國家。

旅遊業復蘇推動經濟增長

Golden Emperor、Asia Bankers Club及Ashton Hawks集團首席執行官賴遠方稱，未來是投資越南物業的最佳時機，除上述因素，亦有其他因素反映越南樓市升勢強勁。長久以來，越南被視為低收入國家，但有研究顯示，當地中產人口會持續增加，預期由2020年的4400萬人增加至2030年的9500萬人。而且，越南股市流動性偏低，加上法例所限，當地國民難以將資金轉至海外，只能選擇國內物業市場作為投資渠道。

如要投資越南，賴遠方表示，胡志明市最值博，因為當地樓盤供應極少，再加上6條地鐵線正在加緊建設，一號線最快於明年第四季通車，而一、二號線亦會途經胡志明市的核心商業區（CBD），其餘的4條地下鐵線將於2035年前完工，到時往來市內多區會更方便。

有見及此，帝皇集團將於香港推銷胡志明市新盤ZENITY，目前項目已落成，並以現樓發售。樓盤坐落於胡志明市第1郡河畔地段，只需5分鐘步程可到達Nguyen Hue步行街、Ben Thanh市場、Saigon Centre及名店街等；往第2郡守添新商業區約需10分鐘車程，15分鐘車程可到國際學校林立的韓國人居住社區第7郡。

物業合共198伙，面積由742至1,969方呎，備有2房、3房、複式戶及頂層特色戶，所有單位皆附有全屋家電。物業設有20項會所設施，包括泳池、健身室、燒烤區、池畔酒吧、共享工作空間及派對房間等。單位售價由350萬港元起，平均呎價為5600元，預期租金回報5厘。

「在第1郡，住宅平均呎價5600港元屬平價，該區較廉宜的樓盤約每方呎4000元，較昂貴的呎價可高達萬元。」賴遠方表示，樓價已包括增值稅，買入當地物業須繳交0.2%印花稅，日後轉售亦須繳交樓價的2%作物業稅。倘若購入用作投資，昔日疫情前大約需時兩個月尋覓租客，目前礙於疫情負面影響未完全消散，大概3至4個月時間才能找到租客。他相信，隨着疫情逐漸成為風土病，更多海外僱員進駐當地，未來能以更短時間租出物業。

疫情緩和 海外僱員進駐增租賃需求

不過，海外買家須留意，目前越南不允許外國人向當地銀行敘造按揭，發展商推出計劃，海外買家繳付樓價三成，其餘七成可於未來兩年分期還款，兩年間可以將物業出租，款項用作供樓。樓盤將於本月25日至26日，於香港銅鑼灣柏寧酒店27樓舉行展銷會。

明報記者 黃清瑤

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