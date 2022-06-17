Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
回歸25年
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
經濟
2022年6月17日星期五
劉思明 數據尋寶
投資策略
年內或加P 業界料按息見3厘 總結餘一個月跌17% 暫仍多於上次加P
儲局全力遏通脹 衰退風險升 渣打摩根資產料下月再加0.75厘
銀行吸存款 招商永隆月內三加定存息
穆迪：加息不利高槓桿地產商
科指拖累 恒指跌462點 匯控倒跌 夜期未止瀉
泰禾人壽母企遭頒令清盤 共欠款53億 前景未明恐再易手
百佳斥2億攻電商 物流中心年底啟用
「雙語帶貨」殺出血路 新東方在線月內飈6.7倍
光大證券反洗錢不力 證監譴責兼罰款380萬
中小企紛裝PayMe及BoC Pay 迎次階段消費券
發改委：全年通脹能保3%
LFG投資美股損手 2日帳蝕224萬
90年化妝巨頭 露華濃申破產 負債290億 不敵疫情新興品牌競爭
英第五度加息 料通脹10月見頂
Tesla在美車款加價 Model X加幅達6000美元
張兆聰：華虹低位區間波動 收集博反彈
葉創成：觀望加息步伐 低吸新地恒地
盧駿匡：一站式支付到店電商績佳 移卡有望挑戰28.13元
植耀輝：汽車新能源板塊看高一線
技術取勝：商湯或5.3元之上整固
劉思明：受惠基建加快 中興動力續改善
周顯：官僚不可能講真話
譚新強：疫後北美之旅（二）
湯文亮：美加息0.75厘 不會成新常態
越南積極吸外資 胡志明市樓市看俏
九龍城半世紀舊樓 呎價破萬開售 共6伙不設升降機長年失修 一手形式推
南豐陳慧慧女婿近3億首置Central Peak 實呎破10萬
越秀東源街項目 批則建4座共1393伙
永泰等古洞地批建1座35層高住宅 涉逾28萬呎
美議息前夕 外籍投資者入市映灣園
劉思明：受惠基建加快 中興動力續改善
【明報專訊】港股經過美股連番下跌拖拉的衝擊，再一次觸發較明顯獲利。雖然強勢熱炒的也難獨善其身，但調整仍屬健康，未破壞向好趨勢。然而，恒指再次考驗短線支持，要提高警覺。
上 / 下一篇新聞
年內或加P 業界料按息見3厘 總結餘一個月跌17% 暫仍多於上次加P
儲局全力遏通脹 衰退風險升 渣打摩根資產料下月再加0.75厘
銀行吸存款 招商永隆月內三加定存息
穆迪：加息不利高槓桿地產商
科指拖累 恒指跌462點 匯控倒跌 夜期未止瀉
泰禾人壽母企遭頒令清盤 共欠款53億 前景未明恐再易手
百佳斥2億攻電商 物流中心年底啟用
「雙語帶貨」殺出血路 新東方在線月內飈6.7倍
光大證券反洗錢不力 證監譴責兼罰款380萬
中小企紛裝PayMe及BoC Pay 迎次階段消費券
發改委：全年通脹能保3%
LFG投資美股損手 2日帳蝕224萬
90年化妝巨頭 露華濃申破產 負債290億 不敵疫情新興品牌競爭
英第五度加息 料通脹10月見頂
Tesla在美車款加價 Model X加幅達6000美元
張兆聰：華虹低位區間波動 收集博反彈
葉創成：觀望加息步伐 低吸新地恒地
盧駿匡：一站式支付到店電商績佳 移卡有望挑戰28.13元
植耀輝：汽車新能源板塊看高一線
技術取勝：商湯或5.3元之上整固
劉思明：受惠基建加快 中興動力續改善
周顯：官僚不可能講真話
譚新強：疫後北美之旅（二）
湯文亮：美加息0.75厘 不會成新常態
越南積極吸外資 胡志明市樓市看俏
九龍城半世紀舊樓 呎價破萬開售 共6伙不設升降機長年失修 一手形式推
南豐陳慧慧女婿近3億首置Central Peak 實呎破10萬
越秀東源街項目 批則建4座共1393伙
永泰等古洞地批建1座35層高住宅 涉逾28萬呎
美議息前夕 外籍投資者入市映灣園
年內或加P 業界料按息見3厘 總結餘一個月跌17% 暫仍多於上次加P
儲局全力遏通脹 衰退風險升 渣打摩根資產料下月再加0.75厘
銀行吸存款 招商永隆月內三加定存息
穆迪：加息不利高槓桿地產商
科指拖累 恒指跌462點 匯控倒跌 夜期未止瀉
泰禾人壽母企遭頒令清盤 共欠款53億 前景未明恐再易手
百佳斥2億攻電商 物流中心年底啟用
「雙語帶貨」殺出血路 新東方在線月內飈6.7倍
光大證券反洗錢不力 證監譴責兼罰款380萬
中小企紛裝PayMe及BoC Pay 迎次階段消費券
發改委：全年通脹能保3%
LFG投資美股損手 2日帳蝕224萬
90年化妝巨頭 露華濃申破產 負債290億 不敵疫情新興品牌競爭
英第五度加息 料通脹10月見頂
Tesla在美車款加價 Model X加幅達6000美元
張兆聰：華虹低位區間波動 收集博反彈
葉創成：觀望加息步伐 低吸新地恒地
盧駿匡：一站式支付到店電商績佳 移卡有望挑戰28.13元
植耀輝：汽車新能源板塊看高一線
技術取勝：商湯或5.3元之上整固
周顯：官僚不可能講真話
譚新強：疫後北美之旅（二）
湯文亮：美加息0.75厘 不會成新常態
越南積極吸外資 胡志明市樓市看俏
九龍城半世紀舊樓 呎價破萬開售 共6伙不設升降機長年失修 一手形式推
南豐陳慧慧女婿近3億首置Central Peak 實呎破10萬
越秀東源街項目 批則建4座共1393伙
永泰等古洞地批建1座35層高住宅 涉逾28萬呎
美議息前夕 外籍投資者入市映灣園
prev
next