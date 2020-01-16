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90年化妝巨頭 露華濃申破產 負債290億 不敵疫情新興品牌競爭

【明報專訊】面對新興化妝品牌的競爭，加上供應鏈瓶頸及通脹雙重打擊，有90年歷史的美國化妝品巨頭露華濃（Revlon）（美：REV）無力承擔沉重債務，向紐約南區破產法院申請破產保護，以便制定償債計劃時繼續營運。若獲批准，露華濃預計將獲現有債權人提供5.75億美元融資維持經營。根據提交法庭文件，截至4月底，露華濃資產約值23億美元（約179億港元），總債務卻高達37億美元（約289億港元），包括一批2024年到期、票息為6.25厘的優先債券。

市場關注環球央行採取更積極的收緊貨幣政策手段，對利率敏感的美國兩年期國債孳息率在3.3厘徘徊，美國10年期國債孳息率升穿3.4厘。美股三大指數早段下挫，道指跌逾700點，跌穿3萬大關。標普500指數早段跌逾3%。

道指早段跌逾700點 10年債息升穿3.4厘

此前市場傳出其面臨破產的消息，露華濃股價由上周的4美元以上，跌至本周低見1美元，昨早段一度暫停交易，復牌後早段升逾2%。據破產申請文件稱，由於無法獲得充足原材料供應，目前無法及時滿足其產品近三分之一客戶需求。目前由中國向美國運送物資需時8至12周，成本是2019年的4倍。面對通脹上升、借貸成本上升，以及消費者縮減非必需品開支，市場人士預計更多零售企業將面臨重組壓力。

露華濃在1930年代美國大蕭條時期以銷售指甲油起家，後來加入唇膏等產品，到1955年已成為國際品牌。1985年，美國富商佩雷爾曼（Ronald Perelman）旗下公司MacAndrews & Forbes透過「垃圾債大王」米爾肯（Michael Milken）提供融資，以敵意收購方式斥資27億美元（約211億港元）取得露華濃控制權，是當時矚目的槓桿式收購之一。

佩雷爾曼當時曾起訴露華濃接受另一公司較低的報價，最終特拉華州法院裁定，當企業無可避免出售時，董事會應以股東利益為本。這裁決被日後稱為「露華濃規則」。彭博數據顯示，露華濃有10筆總值約26億美元的貸款，須在3年內償付。

護理產品日重網紅宣傳

不過隨着消費者喜好改變，新興品牌不斷蠶食市場份額，露華濃銷售持續下滑，近年已無法追趕歐萊雅（L'Oreal）及雅詩蘭黛（Estee Lauder）等傳統對手，加上化妝品及個人護理品牌愈來愈倚重網紅在社交平台的宣傳效應，令Kylie Jenner等網紅推出的化妝品牌大行其道，露華濃徹底陷入苦戰。

2020年疫情爆發，各地購物中心關閉，露華濃幾乎面臨破產。《華爾街日報》指出，佩雷爾曼以往總是在露華濃受困時出手相助，為其貸款或注入現金。市場人士有「佩雷爾曼包底」（Perelman Put）的說法，指他總是設法在其投資組合找到流動性，維持露華濃的營運。

不過佩雷爾曼今次終於放棄救亡，可能失去對露華濃的控制權。露華濃上月表示，貸方同意暫時將其循環信貸額度擴大3200萬美元，並計劃通過在市場出售股票來籌集資金。佩雷爾曼擁有露華濃約85%股份。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕破產法院 清盤 露華濃

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