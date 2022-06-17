經濟

中小企紛裝PayMe及BoC Pay 迎次階段消費券

【明報專訊】第二階段消費券將於下周四（23日）開始登記，香港聚合電子支付平台易付達（亞洲）市場總監羅嘉麗表示，消費券新增2種支付方式，進一步擴大香港電子支付的發展。當中，不少中小企主動要求加入PayMe及BoC Pay，以吸納更多客源。

羅嘉麗指出，商戶新增支付方式的過程簡單，只需透過雲端將程式加入收款機，當中毋須加裝額外硬件，其公司大部分客戶已積極採納更多電子支付方式。她續稱，不少市民於疫下減少使用現金交易，促使電子支付快速增長。

現時市面上已有多種電子支付方式，羅嘉麗表示，這並非反映已經飽和，而是規模正在擴大，獲更多元化的商戶接納，甚至已普及至街市等民生消費。對於有意見認為香港相關發展速度緩慢，她指出，香港早在數十年前已開始電子支付，絕非落後，只是近年發展未如其他地區的使用方式精彩。

WeChat Pay HK用戶按年升逾三成

另外，WeChat Pay HK公布，自去年成為其中之一的消費券發放平台後，至今商戶數量按年升五成，交易筆數按年升三成。截至4月底，註冊用戶已突破500萬，去年同期用戶數為380萬，升幅達31.6%。

騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，WeChat Pay HK現覆蓋全港超過15萬商戶，可用於乘搭港鐵、網購、甚至繳交物業管理費等。公司會繼續豁免「收錢碼」中小商戶的全部交易手續費，以吸引更多商戶使用電子支付。

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