經濟

泰禾人壽母企遭頒令清盤 共欠款53億 前景未明恐再易手

【明報專訊】本地保險公司泰禾人壽（前身大新人壽）控股公司永興達企業（香港），去年10月遭債權人海通國際（0665）旗下Haitong International Products & Solutions Limited（海通產品）申請清盤，高等法院於6月2日頒下裁決書，裁定永興達拖欠海通本金及利息合共約2.42億美元（約19億港元），雖然永興達提供大量證據反對清盤，但是高院法官陳靜芬指並無必要，指此舉未能證明海通安排有不合法情况，頒令永興達清盤。

明報記者 陳偉燊

資料顯示，此前高院法官吳美玲亦已因應永興達遭內地國民信託追討債務，發出資產凍結令，並且尋求討回29.5億元人民幣款項。連同高院因應海通海外一方追討永興達所涉債務及其他未償還欠款，永興達涉欠款共約53.5億元。

官網未提及清盤影響

雖然永興達被高院頒令清盤，但泰禾人壽官網未有提及清盤事件對公司造成影響。翻查資料，內地商人黃其森2017年向大新金融（0440）收購泰禾人壽（當時稱大新人壽），目前他透過泰禾投資分別全資持有泰禾人壽及擁有深圳上市的泰禾集團（深：000732）約45.78%股權（見圖），未知今次被勒令清盤，會否造成泰禾人壽再度易手。

判辭指出，泰禾集團在2018年6月28日曾透過子公司向海通發一批本金總額4億美元的4年期優先債券，年息15厘，翌年永興達另向海通產品購入一批與泰禾優先票據掛鈎的槓桿參與票據，涉資近1.96億美元。其後海通產品因應泰禾集團的優先票據價格大跌，試圖終止有關槓桿參與票據卻未能成事。

雙方經協商後，在2020年將該批槓桿參與票據交換成新一批票據，並同意債務一旦違約，永興達須支付20厘年息。泰禾集團同年發生債務違約，曾找來海通安排新融資及重組債務不果，因此遭海通追討欠款及利息合共2.42億美元。

指海通掩飾帳目 官稱不必要

雖然永興達一方嘗試提供大量證據，嘗試證明海通一方安排旨在掩飾帳目及虧損，但是陳官認為此舉屬不必要。她指，公司法法庭要處理的，其實是想被控公司能否清還債務，她認為永興達既未能證明海通行為不合法，反指海通在承諾交換票據及獲委任安排融資後，會放棄追討債務，在商業上不合情理，種種理由支持下，決定頒令永興達清盤。

相關字詞﹕黃其森 永興達 泰禾人壽

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