科指拖累 恒指跌462點 匯控倒跌 夜期未止瀉

恒指跌穿主要均線 失守二萬一

科指昨日跌3.33%或156點，跑輸大市；國指跌2.6%或193點；全日主板成交1585億元。恒指陰燭跌穿10天線（21,424點）、20天線（21,024點）及50天線（20,906點），科指也以陰燭跌穿多條移動平均線。騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）、小米（1810）齊齊跌逾3%，網易（9999）跌逾5%。銀行股雖然一度做好，匯控最多曾升1.9%，收市亦要倒跌0.2%。

百達：新興市場股票下半年跑贏大市

大新銀行指出，短線而言，金融市場或已局部消化加息的負面因素，但對滯脹的憂慮可能仍會導致市場波動，欲博取反彈的投資者宜小心衡量自己的風險承受能力。環球股市估值近幾個月雖已有所回落，但風險溢價仍未到非常吸引水平。

瑞士百達資產管理多元資產高級策略師賽雅倫表示，對新興市場股票持中性看法，但隨着美元見頂，加上中國經濟企穩和反通脹帶來向好宏觀前景，預計新興市場股票將在今年下半年持續跑贏大市。新興市場中，他更看好中國股票，雖然未有取代清零政策的可靠戰略，但中國股票當前的估值水平有相當大的風險溢價，比全球股票和中國債券更吸引。