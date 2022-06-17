銀行吸存款 招商永隆月內三加定存息

兩年期見2.6厘 回報超綠債

招商永隆銀行把50萬元或以上、24個月的港元定存，由2.45厘加至2.6厘，為今個月第二次調升24個月存期的年息。以12個月或以上的長息計，此為全城最高。而該行12個月存期亦由2.4厘加至2.5厘，更為月內第三次上調。招商永隆、信銀國際及富邦的12個月港元定存息同為2.5厘，惟招商永隆及富邦的起存額為50萬元或以上，信銀國際僅為1萬元或以上。部分銀行的港元定存息已與綠債看齊，甚至超越零售綠債的2.5厘保證回報。值得注意的是，綠債為通脹掛鈎債券，若本港通脹未有超過保證回報，綠債息率將維持不變。而據政府預測，今年整體通脹及基本通脹率分別只有2.1%和2%。此外，有數家銀行亦上調定存息率。交銀香港將2萬元或以上、12個月的港元定存息由2.35厘加至2.45厘；星展銀行將5萬元或以上、12個月的港元定存息由1.8厘加至2厘。