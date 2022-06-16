林一鳴：新港人撐樓市 或抵移民潮影響

去年1月31日起，持有BNO的本港居民，即可申請BNO簽證在英國居住，住滿5年後可申請永久居留權，獲永久居留權身分1年後，就可申請正式入籍為英國公民，林一鳴引述英國內政部本年初公布的數據，去年共有10.39萬人申請BNO移民，當中超過9.7萬人已獲審批。

英國內政部為了解更多關於BNO簽證持有人的資料，去年4至5月及8至9月委託了IFF研究所對居住在英國的500名BNO簽證持有人隨機抽樣調查，發現大部分為高學歷、專業人士及已婚，其中逾九成已婚者更帶同子女定居，申請年齡35至44歲和45至54歲組別人數佔比最多，分別為32%和29%。

BNO移民多中產 港有自住物業

根據上述調查，林一鳴估計BNO移民英國的港人不少屬專業人士，例如會計師、教師及中層管理人員，由於他們的平均年齡是40多歲，即已在本港工作逾20年，大部分料已擁有本港自住物業。他分析，既然大部分BNO移民並非單身而是帶同家人一起往英國，故估計去年獲批BNO移民因而離開的本港居民肯定遠高於9.7萬人。

另外，林一鳴指出，由於英國現已擴大簽證標準，允許有資格獲得BNO本港居民的成年子女（即父母在1997年前已經居住香港，子女在1997年7月1日後出生並滿18歲）可獨立於父母申請到英國，所以他預期今年港人BNO移民英國的人數很大機會比去年更多。

每月逾6萬人離境 料不少移民

林一鳴又引述本港入境處的數據，指今年1至5月每月有6萬多至8萬多本港居民離境，而他估計不少人離境目的是移民，主要目的地是英國，這亦支持他上述對今年港人BNO移民人數的預測。

除了英國外，澳洲及加拿大等近月亦放寬港人移民資格，但林一鳴估計，英國應該是港人移民首選的目的地，BNO移民的數目估計是移民澳洲及加拿大的10倍或以上。另外，根據台灣移民署最新統計數據，2018年至去年獲居留及定居許可的香港人分別有5238、7332、12,389及12,858人，林一鳴表示，雖然香港人移民台灣的數字近年持續上升，但比移民英國的人數，仍有一段很大的距離。

移民多不賣樓 港樓價窄幅上落

星級分析員陸東兩星期前在本欄指出，即使過去一段時間的確有不少港人BNO移民，但估計大部分人並無沽出所持有的本港自住物業，故此二手樓市亦沒有因此出現龐大供應而推低樓價，「他們拿着BNO可以去英國居住一段時間，假如覺得不合適的話，便會回流香港，亦因此，他們並無沽出自住港樓」。

林一鳴認同陸東觀點，指在今年1至5月每月6萬多至8萬多名離境的本港居民中，即使不少屬BNO移民，肯定絕大部分也沒有沽出自住物業，否則樓價期內早已大跌，而非至今仍維持窄幅上落，「以中原城市領先指數（CCL）來看，今年首季跌幅低於5%，3月底回升至今，升幅亦低於5%，整體來說屬上落市（見圖）」。

他笑說，以自己的朋友圈來說，過去一年多以來因為投資阿里巴巴（9988）及騰訊（0700）損失重大，需減持港樓套現補倉者，較因移民而沽出自住樓的人更多。

不少新香港人月入逾3萬 有能力買樓

綜合上述分析，林一鳴表示，BNO移民潮即使對樓價有不利影響，但影響暫時不大。展望後市，他強調要留意過去多年新香港人湧港撐起樓價的趨勢會否持續，若持續的話，可望抵消BNO移民潮的壓力，樓價料可維持穩定。

根據林一鳴估計，在2018年及之前幾年，每年平均有近8萬內地人來港定居，當中每日150個單程證配額、一年便已帶來5萬多人，而餘下2萬多人，包括經不同專才計劃來港工作的內地精英，以及從內地來港讀大學後留港工作的年輕人。他透露，幾年前他曾代表任職的公司招聘上述內地專才及大學生，向本港入境處申請居留資格，結果往往是月薪3萬元以上的工作，入境處才會批出相關工作居留簽證，故他估計，這批新香港人有能力在港置業，是本港樓市的生力軍。

林一鳴總結說：「新香港人已居港7年，並已取得永久居民資格，他們買樓像普通香港人般，只須繳付最高相當於樓價4.25%的印花稅，不像非港人般繳付30%的印花稅。之前本港樓價便是由這些新香港人撐起，近年此情况好像略為轉弱，我認識一些在港工作、年薪達數百萬元的新香港人，暫時對在港買樓的興趣已不及數年前。總而言之，有能力的新香港人會否繼續踴躍在港買樓，我覺得這是樓價一個最關鍵的變數。」

明報記者 葉創成

[葉創成 名人樓市論壇]