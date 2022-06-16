駱克道銀主舖8200萬易手

原由福臨門家族持有

上述物業其後淪為銀主盤。資料顯示，徐氏家族早在1988年3月以500萬元購入，2020年被財務公司入稟高等法院，要求法庭下令交還貸款及3個抵押物業，當中包括上述駱克道商舖。若以最新成交價計，物業34年間升值15.4倍。

另有投資者以低價購入工廈投資， 中原（工商舖）工商部市務經理馬健邦表示，有關單位為荃灣柴灣角街83至93號榮興工業大廈3樓04室，面積2704方呎，以932萬元易手，呎價3446元。翻查資料，該工廈對上一宗成交呎價跌穿3500元水平，要追溯至2018年5月，7樓15室以425萬元成交，以面積1393方呎計，呎價3050元。原業主2010年以約310萬元購入，帳面獲利約622萬元。

此外，市場消息稱，美聯物業（1200）主席黃建業持有的旺角亞皆老街33號全幢乙廈，早前基座商舖，即地下、閣樓至3樓招租，其中3樓全層已獲大型租戶承租。