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經濟
2022年6月16日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
港競爭力回升至第5 靠「經濟表現」 仍遜2019年落後新加坡 政府商業效率齊降
調查：逾半青年有意離港
內地青年失業率18.4％新高
李克強：穩經濟政策應出盡出
金管局再接逾200億港元沽盤
蓋茨批加密資產「博傻理論」騙局
國泰集團擬明年底前增聘8000人 CEO：疫後港人旅遊需求大 料今年航點增至60個
助故宮載展品到港 部署推廣活動谷旅遊
彭博：遭債權人入稟清盤 香港航空提抗辯
大家樂攻大灣區 內地分店冀倍增
再傳百度售控股權 愛奇藝：謠言
南歐債息飈 歐央行緊急開會 加快制定新工具 紓債務危機
美零售意外跌0.3% 今年首次
失板球賽播權 迪士尼恐失2000萬訂戶
張兆聰：內地復蘇可期 藉A股ETF入市
技術取勝：復銳醫療料11元有承接
Webb-site查政府數 稱回歸賀禮
劉思明：經濟數據改善 舊經濟短炒一轉
周顯：盧布太強 不敢再沽空
湯文亮：市民少幫襯 海鮮舫失救
新世界資助房收82份意見 九成反對 居民憂減休憩空間增交通壓力
工廈「標準金額」推出年多 完成補價逾27億
飛揚最快日內開價 首批不少於80伙
好運中心升降機不達樓層2房625萬易手
駱克道銀主舖8200萬易手
新地推父親節優惠 料15商場生意增15%
林一鳴：新港人撐樓市 或抵移民潮影響
或跟美大幅加息 港樓最大風險
飛揚近賞山景 遠眺黃金海岸
同區3新盤1178伙 擬年內登場
技術取勝：復銳醫療料11元有承接
【明報專訊】中壽12.2元成短線支持（圖）
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