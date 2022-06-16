美零售意外跌0.3% 今年首次

公布加息前 美股上升

受燃料價格上漲影響，美國消費者上月在加油站的支出按月增4%。剔除汽油及汽車銷售，美國5月零售銷售額按月僅增0.1%，是今年以來最小的增幅。美國上月13個零售類別當中，有6個類別的銷售額按月下降，當中包括電子產品及家具。雜貨店銷售額則按月增長1.2%，這可能反映食品等價格上漲，而不是購買活動增加。聯儲局凌晨公布議息結果前，美股三大指數早段向上。福特（美：F）召回近300萬輛存在缺陷的汽車，它們可能無法換入正確檔位，令汽車停泊後仍可能繼續滑動。福特股價早段微升，召回消息未對其股價造成影響。

此外，蘇格蘭首席大臣施雅晴（Nicola Sturgeon）領導的蘇格蘭民族黨政府，發布推動蘇格蘭獨立公投的首批文件，強調將通過任何可能的合法手段推進獨立公投。此外，歐盟反對英國尋求單方面修改與歐盟就脫歐簽署的《北愛爾蘭議定書》條款，稱此舉違反國際法，正考慮就該提議對英國採取法律行動。英鎊兌歐元跌至1.15的逾1年低位。不過經濟師預期英倫銀行周四會再加息，英鎊由低位反彈，兌美元升0.6%至1.2水平。

（綜合報道）

[國際金融]