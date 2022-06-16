再傳百度售控股權 愛奇藝：謠言

路透：百度已接觸美銀處理交易

百度昨日在港收報142.3元，升4.48%，在美股開市早段則較港股跌1%。愛奇藝在美股盤前一度大跌近一成，昨晚開市早段約跌1%後轉升。現時百度為愛奇藝的控股股東，擁有其53%股權及超過90%的投票權。愛奇藝現時於美國納斯達克交易所上市，市值約為40億美元。

據路透社報道，百度對愛奇藝的目標估值為70億美元。若以此計算，愛奇藝每股價格高達8.13美元，遠高於其周二收市價4.67美元。愛奇藝的股價在過去12個月下跌近七成。據報道，百度此前並未透露有關出售計劃，消息人士稱，百度將愛奇藝視作非核心資產，並希望專注於人工智能及自動駕駛業務，百度更已接觸美銀處理今次交易的潛在銷售工作，據稱吸引香港私募投資機構PAG太盟及內地電訊商中國移動（0941）。這並非市場上首次傳出百度擬出售愛奇藝，過去曾有傳阿里巴巴（9988）或騰訊（0700）有意接手，但都因估值過高或監管阻力而暫停談判。