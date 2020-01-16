國泰集團擬明年底前增聘8000人 CEO：疫後港人旅遊需求大 料今年航點增至60個

明報記者 陳麗歡

全球疫情打擊旅遊需求，國泰2020年10月宣布重組，削減8500個職位，5300名員工被裁。翻查國泰航空集團員工數目，疫情前截至2019年底，員工數目達3.42萬人，至去年底減至2.16萬人（見圖）。若增聘8000人，料國泰航空集團員工數目將重上3萬人。

稱發信邀舊員工回巢 反應佳

鄧健榮表示對招聘有信心，直言公司的薪酬具市場競爭力，早前發信給舊員工回巢反應亦相當好，市場招聘反應亦不俗。鄧重提，當時大規模裁員的決定是「痛苦」的，亦跟舊員工表明，當公司一旦有復蘇需求，首要會問他們意願。鄧指沒有為舊員工回巢設下目標。

鄧強調，儘管本港客運復蘇進度不及其他地區或國家，但國泰在全球航空地位依然穩固。他指疫情後世界各地對恢復客運進度有先後次序，現時國泰客運復蘇亦一直追趕其他公司。他表示香港所面對環境較為特別，未有時間表可確定何時可恢復至疫前表現，但可見目前本港市場對旅遊需求增強，貨運需求亦較殷切，公司亦盡力應對需求，增加航點，加上目前國泰在全球的飛機升降時段（time slot）風險受控，預計有信心於今年底恢復超過60個航點，目前航點有45個。據國泰母企太古公司（0019）去年年報顯示，國泰疫情前航點數達119個。

1/3飛機仍停泊澳洲沙漠西班牙

財務方面，鄧指恢復客運力確實會增加經營成本壓力和加快現金消耗，現時油價高企亦加大經營壓力， 但增加客運航班同時帶動收入上升，最終都會為公司帶來「正面效應」。就飛機使用情况而言，公司目前有三分之一飛機仍停泊在澳洲的沙漠和西班牙，正使用機隊數目為三分之二，國泰亦會計劃先維修各機隊，在復蘇期內陸繼返回香港投入服務。集團目前有6架波音777-300ER客機改裝成貨機投入市場，鄧稱會考慮繼續增加改裝貨機數目。