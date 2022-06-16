蓋茨批加密資產「博傻理論」騙局

微軟（美：MSFT）創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）周二（14日）出席講座時批評NFT等加密資產項目，均屬於「博傻理論」（Greater Fool Theory）的騙局。

蓋茨諷刺NFT系列「無聊猿」（Bored Ape Yacht Club）指，顯然「昂貴的猴子數位圖像將大大改善世界」。他表示自己既不買入亦不沽空這類資產。蓋茨去年曾就比特幣對散戶的投資風險及開採比特幣對環境的危害，跟特斯拉（Tesla）（美：TSLA）行政總裁馬斯克「隔空駁火」。

比特幣兩周累挫逾三成

受累於投資市場氣氛轉弱，比特幣價格由本月初約3.2萬元拾級而下，兩周已累挫逾三成（見圖）；以太幣亦由本月初約2000美元腰斬。幣價愈跌愈急，虛幣交易平台Nonfinite擬較市價1%至5%折讓，悉售旗下3000個比特幣。該公司希望透露今次賣出比特幣幫助大型交易商及「鯨魚」創造市場動力及獲利機會。

另《華爾街日報》引述消息稱，日前暫停所有帳戶兌換、提款和轉帳的虛幣借貸公司Celsius Network，已聘請重組律師就其日益嚴重的財務問題討論解決方案，公司亦有意從投資者尋求融資。昨截稿前，Celsius及涉事律師事務所均沒回應報道。