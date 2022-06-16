內地青年失業率18.4％新高

不過，5月份其他經濟數據指標漸有改善迹象，國家統計局新聞發言人傅凌暉表示，期內疫情放緩，第二季經濟有望實現合理增長。此前，李克強在「全國穩住經濟大盤」的會議中提到，要確保第二季經濟正增長，及失業率必須下降。

整體失業率按月回落至5.9%

內地5月份調查失業率為5.9%，按月回落2個百分點，好過預期。不過，16至24歲年輕人失業率則高達18.4%，按月上升0.2個百分點，是2018年公布數據後以來錄得最高紀錄（見圖），為整體失業率的3倍。傅凌暉表示，今年內地大學畢業生達到1076萬人，大量畢業生集中進入勞動力市場，可能令就業壓力加大，疫情對就業的不利影響未完全消除。早前企業生產營運受到障礙，導致吸納人才能力下降，加上年輕人傾向尋求穩定的職位，使整體失業率處於高位。此外，數據顯示，有31個內地主要地市的失業率見新高，達6.9%，較2020年疫情爆發時的5.9%更為高。

傅凌暉又提到，由於5月疫情防控向好，一攬子穩增長政策措施逐漸見成效，第二季經濟有望進一步改善。由於內地生活秩序逐步恢復，消費需求有望增强。而生產恢復步伐有望加快，他舉例，受疫情衝擊比較大的上海、吉林等地生產量已經提升。有關退稅政策緩解企業經營壓力，有效改善資金狀况。

澳新料人行下季降準50點子

澳新發表研究報告稱，由於失業率高企，人行將在第三季降準50點子，以在稅季高峰期及大量中期借貸便利（MLF）到期下，維持充足的市場流動性。報告提及，未來數月失業率的改善空間有限，因此相信直至失業率降至5.5%以下，當局都會確保維持寬鬆的流動性。

5月工業增加值零售勝預期

內地5月份其他經濟數據均較預期為好。當中，工業增加值按年增長0.7%，勝預期的0.9%跌幅；社會消費品零售總額按年跌6.7%，少過預期的7.1%跌幅；1至5月不含農戶固定資產投資按年增長6.2%，多過預期的增長6%；房地產數據則繼續下跌，1至5月房地產投資按年下跌4%，但較預期的4.4%跌幅為佳；1至5月住宅銷售額按年跌34.5%，跌幅較1至4月擴大。