港競爭力回升至第5 靠「經濟表現」 仍遜2019年落後新加坡 政府商業效率齊降

明報記者 歐陽偉昉

香港今年排名雖然回升，但仍未回到2019年的第2位。IMD指出，香港排名上升主要因為「經濟表現」指標從第30位升至第15位，特別是本地經濟和國際投資改善，另外「基建」指標也上升兩位至14位。不過長期排名最高的「政府效率」指標，則較去年下跌一位至第2位，與社會融和度、貧富差距等相關的「社會架構」排名雖上升1位至33位，但明顯低於公共財政、稅制等其他細項。

商業效率4年由第一跌至第七

香港在2018年曾在「商業效率」指標排名第一，不過在2019和去年跌至第2和第3位，今年再跌至第7位，主要因「勞動市場」相關的評分排名明顯下跌，「企業優先吸引和保留人才」評分的全球排名由15位急降至34位，「高教育、高技術的人才外流不影響競爭力」評分的排名由22位降至35位，外來高技術勞動力評分排名由16位跌至33位。去年排名第1的「金融技術」評分，也由第1跌至第9位。IMD表示，香港今年在疫情防控和振興經濟、捕捉內地經濟發展機遇、推動創新科技、解決土地和人力增長，會面臨挑戰。

政府回應稱，報告肯定香港為全球最具競爭力經濟體之一，除鞏固自身制度和競爭優勢，當局會在基建、創新科技、人才培育、增加土地供應等積極加強投資。

學者：入境限制影響港競爭力

美國克林信大學經濟系副教授徐家健表示，報告反映入境限制對香港競爭力的影響，他認為即使及後港府放寬檢疫要求，但只要政府不放棄動態清零策略，外地人才也會擔心檢疫要求再次收緊，而影響來港意向。

今年競爭力排名最高的亞洲地區依然是新加坡，全球排名第3位，較去年上升兩位；丹麥首次居榜首，較去年上升兩位。中國內地今年排名第17位，較去年下跌1位，IMD指中國近年強勁的升勢被扭轉，顯示清零防疫政策下經濟復蘇乏力。內地依靠資源密集型製造業、出口和低薪勞動力的經濟模式已達到極限，預計經濟增長會在2022年開始放緩，中國需要將經濟結構從製造業轉向高價值服務業，從投資轉向消費，同時運用混合宏觀經濟政策，以達至其社會經濟發展目標。