經濟

香港地產

高力：未來5年九龍西甲廈 供應升七成

【明報專訊】政府未來土地規劃集中在「明日大嶼」及北部都會區，令香港發展重心轉移到西面。高力香港及大灣區研究部主管鄧淑賢表示，未來5年預計九龍西甲級寫字樓供應會上升七成。

鄧淑賢續稱，九龍西商廈平均呎租約32元，比核心商業區中環商廈平均呎租約102元低近七成，而九龍西區未來可發展甲級寫字樓的地段集中在九龍站及長沙灣。她又稱，九龍站一帶地理位置優越，連結東涌線、屯馬線及跨境鐵路，方便與大灣區接軌的公司進駐，預計九龍站一帶未來5年將提供約240萬方呎的寫字樓供應；而長沙灣作為另一個九龍新活化區，近期由於區內的新世界（0017）南商金融創新中心甲級寫字樓銷情熱烈，亦帶動市場對長沙灣甲級寫字樓的需求，租金亦隨需求上升，比起2009年長沙灣商廈租金上升超過1倍，跑贏全港的租金升幅，證明長沙灣具有發展潛力，預計明年長沙灣甲級寫字樓面積可達到190萬方呎。

九龍站商廈適合與大灣區接軌企業

高力香港商業物業租賃服務行政董事許永誠表示，雖然港島商業核心區短期內不會被取代，但九龍西區可以吸納新產業進駐，例如科技及其他創新產業，加上北部都會區等新發展區需要時間落成，投資者會更傾向配套較完善的九龍西。他又稱，雖然九龍西區有巨大潛力發展甲級寫字樓，但未來也要視乎政府的規劃，現時亦起碼要通關，讓更多中資公司進駐。

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