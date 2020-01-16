綠表客300萬購東頭邨3房 4年升逾3倍

富誠地產客戶主任黃偉祺表示，買家早有兩手準備，預算未能購入新居屋便隨即於二手市場覓盤，於抽籤日前睇樓，公布結果後立即出價，雙方議價後即成交。不過，該單位裝修略為殘舊，料新買家需斥資裝修翻新。

屏欣苑2房488萬未補價沽 不足4年升逾倍

另外，中原地產分行經理林金葆表示，天水圍屏欣苑B座中層7室，實用面積456方呎，現為2房間隔，獲綠表客以488萬元承接，實呎10,702元，屬市價成交。

林續稱，買家為區內公屋戶，換樓購入居屋改善居住環境，原業主2018年10月以約220萬元向房委會一手購入，自住不足4年轉售，帳面獲利約268萬元，單位期內升值1.2倍。

部分買家看淡後市轉買為租，優質租盤獲高價承租。美林物業高級客戶經理林小燕表示，港鐵藍田站上蓋匯景花園，位於11座高層F室，實用718方呎，3房1套間隔、向東南望海景，以月租2.88萬元租出、實用呎租40.1元，月租及呎租均創屋苑近3年新高。業主2015年約1025萬元購入，及後斥近200萬元裝修，是次連同家電租出，租金回報3.4厘。