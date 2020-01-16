澐瀚移民盤4950萬沽 4年實蝕2200萬 去年中6000萬放售 劈價逾千萬終易手

明報記者 容婌維

上述單位為澐瀚2座低層複式戶，實用面積2182方呎，4房雙套連工人房間隔，附連約500方呎私人花園及按摩池。美聯物業營業經理張銘新表示，單位以4950萬元連1個車位易手，實呎22,686元。原業主計劃移民海外，去年中以約6000萬元連車位放售，放盤約1年未獲洽購，至近日累減1050萬元後才獲買家承接，減幅約18%。資料顯示，該單位由一位朱姓買家2018年以約6673.9萬元向發展商一手購入，及後再斥380萬元購入車位。以樓價連車位共7053.9萬元買入價計，原業主持貨約4年，帳面蝕2103.9萬元或近三成；若連使費計，料原業主最少實蝕逾2199萬元或約31%離場。

原業主4年前沽壹號雲頂賺約2700萬

事實上，該名朱姓買家過往曾多次投資物業，且多以公司名義入市，當中不乏新盤項目，如2009年2月曾以2803萬元購入九龍站天璽日鑽璽一個實用1314方呎的高層B單位，至2009年8月以3500萬元售予一名內地買家，持貨6個月，帳面獲利697萬元或25%。此外，2010年至少連購大圍壹號雲頂兩個單位，其中1座高層C室，實用1866方呎，以約1690萬元購入，同年以63萬元購入一車位，至2018年10月、即購入澐瀚單位後數月，以4450萬元售出，持貨不足8年帳面獲利2697萬元，賺幅1.5倍。

7年前新填地街舖獲市建局3340萬收購

不過，若數朱氏所持物業中，賺幅最大的其中一個物業，要數2006年以600萬元購入的旺角新填地街343號兩個地舖，物業於2015年終獲市建局進行收購，作價達3340萬元，即朱氏或相關人士持貨約9年，帳面賺2740萬元或4.6倍。

內地客去年沽澐瀚 3年實蝕逾五成

樓齡僅約5年的澐瀚二手成交不多，但過往不乏蝕讓個案。屋苑3座低層B室，實用1573方呎，4房間隔，去年8月連車位以3400萬元易手。該單位原由內地客持有，2018年以合共4564萬元購入單位及車位，當時需付30%辣稅，連同車位等使費，總入市成本達5836.2萬元。該業主持貨3年沽出，帳蝕約1164萬元或26%；連使費計實蝕逾2470萬元或約54%，至今仍為該屋苑最大宗蝕讓個案。