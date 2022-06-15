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經濟
2022年6月15日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
金管局接44億港元 相隔1月再出手 HIBOR逾年半高 分析料年底觸及兩厘
畢馬威：資金充裕 銀行無大幅加息動機
銀行股撐起大市 恒指收復早市失地
電盈47億售企業方案子企股權予聯想
八達通研擴3000元限額 料年底完成系統升級
壹傳媒澄清：售台業務報道不實
國泰預告半年重大虧損 金額按年減 上月客運力回升 料年底客運航點倍增至58個
快狗打車國際配售傳已足額
基金公會籲撤入境檢疫 保港金融中心地位
香港次季出口指數回升 專家：價格帶動非生意好轉
葉氏化工盈警 首5個月純利按年挫逾六成
華今年GDP增長 惠譽料降至3.7%
澳門賭牌延至年底到期
WSJ放風美本周加息0.75厘 美2年期債息曾抽升 摩通高盛等轉軚
虛幣交易平台Coinbase擬裁員千人
馬斯克將出席Twitter員工全體會議
張兆聰：中電悲觀預期已反映 逢低收集
技術取勝：東岳有望向12.5元推進
劉思明：港股堅挺 濰柴動力強
周顯：近年細軟當炒 反映市况不佳
湯文亮：30萬內地生優才 潛在購買力不容忽視
盧楚仁：亞幣貶值危機 無可避免
澐瀚移民盤4950萬沽 4年實蝕2200萬 去年中6000萬放售 劈價逾千萬終易手
綠表客300萬購東頭邨3房 4年升逾3倍
戴德梁行料全年樓價最多升3%
4新盤周六推售共333伙
九龍灣第一集團中心補價7.24億 呎價3306元
高力：未來5年九龍西甲廈 供應升七成
愛海頌高層享都會維港景
毗鄰全新盤映岸料短期登場
摩根入息基金 增購企業債降風險
技術取勝：東岳有望向12.5元推進
【明報專訊】力勁科技短線宜守14元（圖）
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