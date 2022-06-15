虛幣交易平台Coinbase擬裁員千人

比特幣大跌之際，持有比特幣最多的上市公司MicroStrategy（美：MSTR）投資面臨虧損。根據該公司的申報，過去兩年斥資近40億美元，購入近13萬枚比特幣。比特幣近日價格大跌，料其帳面虧損接近10億美元。該公司為購入更多虛幣，今年3月借入2.05億美元。倘比特幣價格持續疲軟，該公司將要為貸款提供額外抵押品。MicroStrategy在5月的電話會議表示，如果比特幣價格跌至約2.1萬美元，它將要追加保證金。

甲骨文季績收入勝預期

此外，軟件商甲骨文（美：ORCL）在截至5月底的第四財季，備受關注的雲計算業務收入按年急增19%至29億美元，整體收入按年增5%至118.4億美元，勝分析師預期。自去年披露雲計算業務的收入以來，甲骨文在該領域的收入增長超過20%，成為該公司的增長引擎，該公司股價早段升8%。

（綜合報道）

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