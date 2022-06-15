經濟

澳門賭牌延至年底到期

【明報專訊】澳門六大賭牌將於6月26日到期，根據澳廣視葡文台及網上媒體「GGR Asia」昨日報道引述消息稱，澳門政府擬於6月23日簽署落實，將六大賭牌的到期日延長至今年12月31日，以方便在之後進行重新競投的工作。在此之前，六大賭牌已於3月中全部承諾會申請延期。個別博彩公司如金沙中國（1928），更為此承諾支付4700萬澳門元相應的費用，有關公司亦已提供銀行擔保，履行在失落賭牌時對支付僱員的義務。

除金沙之外，永利澳門（1128）及新濠國際（0200）旗下的新濠博亞亦分別披露，各向澳門政府支付4700萬澳門元，作為延長賭牌半年的費用。澳門博彩（0880）、銀河娛樂（0027）及美高梅中國（2282）則未見披露具體數據。澳門立法會第二常設委員會正就《博彩法》修法進行討論，該委員會主席陳澤武日前表示，法案已有最後文本，最快將於下周提交立法會大會進行細則性審議及表決。下一階段將進入重新投牌的啟動程序。

另根據《濠博新聞》報道指，澳博旗下的衛星場在5月錄得殺數達3.74億澳門元，與4月份的水平相若，當中以置地廣場娛樂場的殺數最多，逾5400萬澳門元。在澳博的自行推廣場中，則以海立方的殺數最多，約近7400萬元。銀娛的衛星場方面，利澳、華都及總統三個娛樂場的殺數分別有1200萬、750萬及130萬澳門元殺數。

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