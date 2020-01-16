經濟

華今年GDP增長 惠譽料降至3.7%

【明報專訊】評級機構惠譽因應中國當局對放鬆疫情防控措施的步伐較為謹慎，將中國今年的經濟增長預測由早前的4.3%下調至3.7%，遠低於官方5.5%的經濟增長目標。

嚴格防疫政策或至明年

惠譽大中華區主權評級主管Andrew Fennell表示，中國各項經濟活動指標預期將於今年下半年開始恢復，並預計中國2023年的經濟增速將達到5.3%。然而，中國政府將於何時放寬現時「動態清零」仍存在很大的不確定性。在缺乏明確的官方指引之下，惠譽預料嚴格的防疫政策將至少持續到2023年，且不會有較大幅度的放鬆。

在當局保經濟平穩運行的號召下，惠譽預期信貸增長有望在未來數月加速上升。這意味中國宏觀槓桿率在2021年溫和下降至GDP的264%後，將在本年度面臨兩位數的增長。

惠譽又預計，在經濟逐步復蘇的幫助下，中國綜合赤字率將在下年縮窄至5%；而中國今年政府整體債務佔GDP的比重將上升至59%左右，這水平與目前評級「A」的主權國家中位數大致相同。

料輕微減息0.15厘

自4月起，人民幣兌美元和官方一籃子貨幣指數的匯率呈現跌勢。惠譽認為，人民幣貶值主要是因為美元升值及市場擔憂中國增長放緩。另外，在全球貨幣政策縮緊的背景下，中國政府對利差倒掛或會加劇資本外流壓力明顯持謹慎態度；惠譽預計，官方政策利率僅會小幅下調0.15厘。

相關字詞﹕動態清零 中國經濟 惠譽

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