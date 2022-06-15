香港次季出口指數回升 專家：價格帶動非生意好轉

雖然本港次季出口回升，但指數仍處於50盛衰分界線以下，處於收縮水平，反映出口商對今年展望依然謹慎。范表示，港商透過加價應對成本壓力，帶動首季貿易價格升一成， 但貿易量受疫情等因素影響跌6%。范預計，價格高企將持續，需求高及原材料明顯短缺的產品商家可透過加價將成本壓力轉移至消費者，如電子產品；相反，一些低增值消費產品商家則未能加價，如家用產品。

調查發現，整體出口商情緒顯著改善，惟對未來展望仍然審慎。范表示，早前內地封城政策令生產停擺及物流配送受阻，本港出口商或受影響；但隨着內地放寬防疫限制，跨境貨運逐漸回復正常，各地的工廠陸續復工復產，預計下半年本港與內地的出口可達強勁反彈趨勢。

出口商對日本玩具業最樂觀

貿發局大中華區助理首席經濟師曾詩韻表示，對主要市場及行業的信心指數回升，反映出口商情緒趨向正面，當中對日本市場（47.6）及玩具業（38.7）的前景最為樂觀。而歐盟（42.3，升2.8點）及鐘表業（34.6，升14.9點）則錄得最大按季升幅。