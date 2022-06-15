經濟

香港次季出口指數回升 專家：價格帶動非生意好轉

【明報專訊】香港貿易發展局昨日公布，本港次季出口指數回升至30.9，按季升6.2點，結束連續三季的跌幅，反映疫情影響漸減退、供應鏈和物流瓶頸改善下，本港出口商信心回升。當局預計，出口將在今年下半年強勁復蘇，可達雙位數升幅，維持全年出口增長8%預測。不過，貿發局研究總監范婉兒強調，總出口貨值增長主要由價格推升，並不代表港商生意好轉，若以出口量來計，不排除今年全年出口量出現零增長，甚至錄得輕微收縮。

雖然本港次季出口回升，但指數仍處於50盛衰分界線以下，處於收縮水平，反映出口商對今年展望依然謹慎。范表示，港商透過加價應對成本壓力，帶動首季貿易價格升一成， 但貿易量受疫情等因素影響跌6%。范預計，價格高企將持續，需求高及原材料明顯短缺的產品商家可透過加價將成本壓力轉移至消費者，如電子產品；相反，一些低增值消費產品商家則未能加價，如家用產品。

調查發現，整體出口商情緒顯著改善，惟對未來展望仍然審慎。范表示，早前內地封城政策令生產停擺及物流配送受阻，本港出口商或受影響；但隨着內地放寬防疫限制，跨境貨運逐漸回復正常，各地的工廠陸續復工復產，預計下半年本港與內地的出口可達強勁反彈趨勢。

出口商對日本玩具業最樂觀

貿發局大中華區助理首席經濟師曾詩韻表示，對主要市場及行業的信心指數回升，反映出口商情緒趨向正面，當中對日本市場（47.6）及玩具業（38.7）的前景最為樂觀。而歐盟（42.3，升2.8點）及鐘表業（34.6，升14.9點）則錄得最大按季升幅。

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