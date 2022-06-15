基金公會籲撤入境檢疫 保港金融中心地位

檢疫限制愈久 愈削競爭力

目前來港旅客需接受7日的入境檢疫，而新加坡、倫敦、紐約等金融中心則已放棄類似的要求，黃王慈明表示，香港困於檢疫限制的時間愈長，與國際市場的連繫和競爭力將愈為削弱。

港府計劃在11月舉行國際金融論壇，邀請全球頂級銀行家和資產管理高層，藉此推廣在香港投資的信心。黃王慈明認為，政府必需有可行的假設，告知業界有達至重新開放的計劃，若然香港盡快實行免檢通關，正可在金融論壇上證明香港與國際重新連繫，而業界已經為此全力以赴。

即將離任的行政長官林鄭月娥昨日接受訪問時，亦承認當其他城市開放時，香港維持入境隔離檢疫削弱作為國際金融中心的地位，不過她指目前不太可能採納居家隔離方案。疫情近日反彈，昨日政府再收緊進入酒吧等場所的要求。

冀寬基金互認跨境理財通限制

除了通關外，黃王慈明表示業界亦向李家超提出了一系列期望，包括互聯互通現有的問題，如建議容許開放大宗交易、解決兩地市場不同假日、開放新股上市互聯互通等，並希望放寬現有基金互認和跨境理財通的限制。