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快狗打車國際配售傳已足額

【明報專訊】擁有本地物流品牌GOGOX（前稱GOGOVAN）的快狗打車（2246）昨首日招股，綜合多家券商數據，首日錄逾3400萬元孖展認購，暫未足額，惟據悉國際配售已足額認購。內地近年掀起監管風暴，快狗打車執行董事兼聯席行政總裁何松強調，集團重視勞動者權益、數據安全等監管政策，會確保集團在各方面合規。

重點拓東南亞市場 正物色伙伴

何松表示，過去數年毛利率持續增長，由2018年的23%增至去年近37%，預計未來可保持上升趨勢，但集團會控制在合理水平上。他續稱，近年內地監管環境愈趨複雜，過去某些平台出現資本無序擴張、甚至是壟斷的情况，強調集團重視勞動者權益、數據安全等監管政策，會確保集團在各方面合規，有助業務長遠持續發展。

此外，集團執行董事兼聯席行政總裁林凱源表示，未來會積極拓展海外市場，尤其是東南亞市場，正物色亞洲合作伙伴，惟未有具體收購對象。他提到，現時東南亞市場大多存在傳統第三方物流平台，而它們主動找來集團洽談合作機會，有望發展成潛在合作伙伴。他又稱，韓國市場未來會推出收費計劃，亦會積極考慮拓展至日本等其他東南亞市場。

受大市氣氛及近期新股表現不振影響，快狗打車首日認購反應一般。輝立證券企業融資副經理陳英傑稱，市况波動下投資者風險胃納較小，轉而看重公司的營利能力及現金流，而集團預計至2024年仍錄得虧蝕，相信投資者寧願在二級市場「執平貨」。

耀才執行董事兼行政總裁許繹彬看好集團業務發展前景，但他指個別新股難以帶動整體市場氣氛，未來氣氛走向仍要視乎大市交投是否更活躍。

明報記者

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