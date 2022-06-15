經濟

壹傳媒澄清：售台業務報道不實

【明報專訊】清盤中的壹傳媒（0282）昨午發澄清公告，指清盤人最近注意到，有若干媒體報道指集團已出售台灣蘋果新聞網或其台灣業務，並謂交易金額不少於3億元新台幣。清盤人指出，相關報道內容並不準確，清盤人及集團旗下持有台灣蘋果新聞網的子公司蘋果日報出版發展有限公司的董事，均沒有授權出售或收取出售有關業務的交易金額。

清盤人及蘋果日報出版發展有限公司的董事，現正就有關出售交易展開調查。若該公司或其在台灣的任何部分業務，發生未經授權的處置，將採取必要的行動。倘集團獲悉有關出售的任何進一步重要進展，將刊發進一步公告。截至昨日，壹傳媒沒有其他有關今次出售台灣蘋果新聞網及其他出售事宜，須請股東垂注。較早前有報道，新買家包括香港商人黃浩及台灣台灣直播社交App「17LIVE」創辦人潘杰賢，擬斥資新台幣15億元，收購台灣蘋果新聞網及相關資產。

同時，蘋果新聞網昨發稿指台北市勞動局證實，已在6月10日，收到蘋果新聞網大量解僱計劃書，預計在8月9日裁員280人，目前通報時程符合當前《大量解雇勞工保護法》規定。但勞動局強調，大量解僱除了通報勞動局，也必須告知相關人員，但目前員工都未接獲正式通知，勞動局正就此另作了解。

相關字詞﹕蘋果新聞網 壹傳媒

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