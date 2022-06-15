經濟

電盈47億售企業方案子企股權予聯想

【明報專訊】電訊盈科（0008）昨收市公布，旗下企業方案業務（ITS）將跟聯想集團（0992）建立戰略合作關係，並以合共約6.136億美元（約47.86億港元）作價，出售旗下兩家從事企業方案業務子公司的部分股權，兩家公司分別向亞太地區客戶提供數碼解決方案及管理服務，以及主要服務香港公營部門客戶，提供解決方案及服務，包括去年初成功投得積金局旗下「積金易」平台合約。

1億美元作價以聯想股份支付

電盈昨收報4.18元，微跌0.24%；聯想則微升0.93%。電盈將分別向聯想出售PCCW Lenovo Technology Solutions（PLTS）的80%股權，以及電盈網絡服務的20%股權，總代價6.136億美元中，約5.136億美元將以現金結算，餘下1億美元將透過由聯想發行8642.47萬股股份支付，每股作價為9.025元，較昨天收市價7.57元溢價19.2%。

根據公告，PLTS及電盈網絡服務去年稅後純利分別約2430萬及1580萬美元，以今次交易作價計，相當於約27.1倍市盈率。

據集團披露，PLTS主要向亞太地區客戶提供數碼解決方案及管理服務，電盈網絡服務則主要服務香港公營部門客戶提供解決方案及服務，當中電盈網絡服務於去年初投得積金易平台的設計、構建和營運合約。

電盈和聯想均表示，預計今次交易將釋放雙方的協同效應，利用綜合優勢，加速ITS業務在亞太地區的擴張，以及優化資源配置，抓住IT企業方案行業的增長機會所產生的增值空間。聯想集團執行副總裁、方案服務業務集團總裁黃建恒表示，今次合作進一步加速聯想由一家智能設備和基礎設施公司，轉型至以方案服務為導向的科企。

電盈近年多次出售重要資產

值得留意的是，電盈近年已非首次出售旗下重要資產，其中去年7月就將數據中心業務，以約58.5億元出售予數字基礎設施投資公司DigitalBridge Group（美：DBRG）。

相關字詞﹕聯想集團 電訊盈科

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