經濟

銀行股撐起大市 恒指收復早市失地

【明報專訊】在息口預期大升之下，本地銀行股撐起大市，中銀香港（2388）昨日升4.8%，重上30元，收報30.55元，是表現最佳的恒指成分股，今年以來已累升兩成，遠遠跑贏恒指及部分同業（見表）。而重磅股匯控（0005）昨日亦升1.75%。在銀行股撐市下，即使恒指早段一度跌350點，但午後仍收復失地，全日無升跌，報21,067點。

美國聯儲局議息前夕，大市表現牛皮，科指昨日亦僅跌2點，報4595點，升幅最大的是商湯（0020）收報6元，升10.5%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報132.6元，跌5.22%。滬深港股通合計淨買入51.79億元，連續第4日淨流入。

美銀最新的環球基金經理調查顯示，投資者變得更悲觀，全球增長的樂觀情緒達到1994年以來的新低，處於淨負73的水平，對滯脹的憂慮水平繼續創自2008年6月以來最高水平，83%受訪者相信未來12個月會出現滯脹，高於上月的77%。

調查：滯脹憂慮14年最高

調查亦指出，基金經理的現金水平已由上月的6.1%降至5.6%。最多基金經理的交易聚焦於石油及商品的長倉，排第二是美元長倉。若聯儲局在6月份確定加息50個基點，該行指出，基金經理會透過做淡石油及資源股，以及擴大科技股的空倉去進行更深度減風險動作。若然本月加息100個基點，則會做美元淡倉，並且在新興市場及低質的增長股建立長倉。

相關字詞﹕滯脹 美銀基金經理調查 銀行股 加息

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