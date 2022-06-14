荃灣協和廣場連車位招標 市值15億

協和廣場及上蓋屋苑「海天豪苑」同由太平協和發展，並於2002年落成，上蓋住宅物業早年已悉數出售，而商場部分一直由發展商持有收租，並於2018年完成翻新提升工程，物業現狀為5層高之購物商場，面積約163,538方呎，連91個車位。市場估計，項目每個車位市值約200萬元，商場部分呎價市值逾8000元，若以此推算，整個項目市值約15億元。

由太平協和發展 2002年落成

世邦魏理仕香港資本市場部主管甄浚岷稱，買家購入後，車位及商場部分均可分拆出售，而年初至今商場基座屢錄成交，其中早前已「賣散」的協和廣場地下11號舖，亦於今年4月以呎價約10.2萬元售出，反映投資者在疫情嚴峻時對民生商場仍有信心。

另外，第一集團旗下長沙灣東方國際大廈8、12、15樓合共10個單位，上月底以約1.596億元售出，每個單位作價1493.79萬至1939.8萬元，以單位面積1439至1830方呎計，呎價1.01萬至1.06萬元，若以總樓面15,282方呎計，平均呎價則約10,444元。上述一籃子物業由匯敏有限公司、兆加有限公司、兆同有限公司購入，董事均為馬主彭慧克及相關人士。