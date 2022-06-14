萊蒙馬適路項目批建1638伙住宅

可建71萬呎 涉120個安老院牀位

萊蒙公布旗下粉嶺馬適路項目，獲批准把該地由「鄉村式發展」改劃為「住宅（甲類）12」，項目位於上水馬適路、上水港鐵站及粉嶺港鐵站步行範圍內，佔地158,769方呎，包括36,866方呎政府土地。

項目計劃開發為住宅樓宇，住用建築面積約712,092方呎，以及非住用建築面積約25,532方呎，項目將興建1638個住宅及120個安老院舍牀位。

資料顯示，規劃署早前認為，該地盤位於上水、粉嶺新市鎮邊境，周邊屬於高密度住宅發展區域，從規劃角度適合用作市區發展的伸延，考慮到建議的地積比率5倍亦能配合周邊環境，故此原則上不反對有關建議，但就建議城規會在修訂大綱圖時加入階梯式發展、建築間距等限制。

規劃署建議加入階梯式發展

事實上，萊蒙自2020年推出在港首個項目、何文田窩打老道新盤128 WATERLOO後，近年在新界區吸納多個項目，除上述馬適路項目外，與嘉里（0683）合作發展的元朗十八鄉路項目，去年9月以約11.36億元補地價，項目以可建樓面約24.5萬方呎，每方呎樓面補價約4637元，同樣與嘉里合作的元朗大棠路項目，今年初則完成約1.97億元補地價，項目可建樓面約36,415方呎，每方呎樓面補價高達約5400元。