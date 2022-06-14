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經濟
2022年6月14日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
美期續跌震散全球 港股挫738點 科指挫逾4% 北水淨流入55億撈貨
美元升穿105 港匯再觸弱方
比特幣再急挫 虛幣借貸商停交收
彭博：中央要求外資行高層「共富」
余偉文：提升債務中央結算 冀成亞洲託管平台
海爾集團減持中金A最多2.8%
澳擬禁賭牌交叉持股逾5% 容許間接持股 博彩法文本趨清晰
人行促金融機構 加強挺水利工程
維珍妮預告上年多賺3倍
美恐大手加息 標指瀉3%見熊 三成交易員料本周加息0.75厘 強勢油股同急挫
日圓見24年低 股匯債三殺
英GDP續萎縮 料無阻加息壓通脹
張兆聰：汽車光伏板塊強 可候低吸納
劉宇亮：倘美加息如預期 港股可再展升浪
梁天卓：在職父母的兩難
何民傑：居屋地價設基金 釋放資源增住屋
太陽能輔助電動車 或今年底開始投產
技術取勝：匯控考驗47元支持位
新東方系靠「雙語帶貨」反彈
新地拍片科普認知障礙症
劉思明：行業能見度高 贛鋒博趕上
周顯：增建公屋居屋 毋損私樓樓價
湯文亮：通脹：富人掠奪窮人的匕首
必嘉坊．曦匯周六首輪開售182伙 昨第二度加推46伙 個別加價逾2%
薈藍開放式戶買家 不足半月撻訂蝕25萬
上林複式銀主盤6500萬沽 8年貶6%
萊蒙馬適路項目批建1638伙住宅
荃灣協和廣場連車位招標 市值15億
外籍教師1.7萬租睿峰 呎租45元
技術取勝：匯控考驗47元支持位
【明報專訊】中芯上望19.6沽壓增（圖）
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