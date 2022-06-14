太陽能輔助電動車 或今年底開始投產

2011年曾倒閉 Aptera捲土重來

最先在車身配備太陽能光伏板輔助充電的，相信是一些太陽能高球車或觀光車，但它們只可以在某些小區使用。若說到率先提出在正式汽車車身配備太陽能光伏板輔助充電，不得不提美國公司Aptera。Aptera早在2005年成立。該公司最初研發兩款車型。第一款是由太陽能輔助充電的插電式混能車（PHEV），目標是一加侖汽油就可以行駛300英里（約483公里）。第二款是由太陽能輔助充電的純電動車，充滿電後續航力可以達到120英里（約193公里）。以當年的鋰電池容量和太陽能光伏板的轉化率來說，這些指標已定得相當高。

Aptera這個字是希臘語，意思是「無翼飛行」。單從這個名字也可以想像，該公司強調，在氣動力設計方面下過不少功夫。公司的早期投資者包括：Idealab公司、Google旗下的資金和Esenjay石油公司等。該公司曾經在2009年的TED會議上展出其純電動車Aptera 2e的原型，並發表其部分參數。例如，風阻系數低至0.15，部分內飾由可再生材料織物或塑料製成，全車只重1500磅，價格則由大約2.5萬美元起。但可惜，到了2011年，Aptera的資金鏈斷裂。由於Aptera採用三輪式設計，美國能源部並未將該公司列入政府向生產高效能汽車的企業提供低息貸款之列，美國聯邦政府拒絕注資拯救，Aptera結果倒閉。

最低消費2.59萬美元

每日免費續航64公里

直至2019年，Aptera獲得新資金重生，專注研發由太陽能輔助充電的純電動車。其氣動力設計和以往的Aptera 2e大致不變，仍然像是無翼的飛行器，或者說是像海豚和海獅，風阻系數仍然是0.15，重量則由815公斤起，稍為增加了一點。其最大賣點是，在超低風阻和車重的輔助之下，在天氣理想的情形下，單靠車身的太陽能光伏板，每日已足以提供行駛64公里的電力。換言之，對於一些上下班路途短的人來說，幾乎毋須在充電站或充電樁付款充電。

而另一點令人注目的是，該公司在今年較早時發表的一段視頻顯示，它的一部原型車在直線加速測試中擊敗了Audi R8 V10和Tesla Model 3，加速比後兩者還要快，令其該公司的知名度大幅提升。新車的基本型稱為Paradigm，仍是採用3輪和兩座位設計，鋰電池充滿電的續航力為250英里（約402.5公里），售價2.59萬美元。高檔型則稱為Paradigm+，車輪和座位數目不詳，配備容量100kWh的鋰電池，續航力高達1000英里（約1609公里），售價4.49萬美元。該公司聲稱，現時已一共接獲超過2.2萬輛的預訂，計劃在今年底先生產1萬輛，但有可能要明年才開始交付。至於長遠和最終目標，則是每年生產60萬輛。

荷蘭初創推同類車 售價高9倍

無獨有偶，荷蘭初創公司Lightyear近日亦發表了它的太陽能輔助充電純電動車Lightyear 0。Lightyear 0是一款家庭車，其車身配備了面積5平方米的太陽能光伏板，在陽光明媚的情形下，每日可以提供行駛大約70公里的電力。而它的60kWh鋰電池充滿時，則可以提供625公里的續航力。

與Paradigm相比，Lightyear 0的優點是，其車身和鋰電池都大得多。它是車身寬敞的家庭車，而非Paradigm那種兩座位迷你汽車。但其風阻也只是0.19，只比Paradigm高0.04。不過，Lightyear 0走精品汽車路線，其售價非常高昂，要25萬歐元，是Paradigm的10倍有多。該公司暫時只計劃生產946輛，預計第一批可以在今年11月開始交付。

車身裝光伏板 助減鋰金屬需求

筆者個人大致看好這種用太陽能來幫補電力的電動車方案，原因有兩個。第一，這世界的發電廠不可能全部轉成可再生能源。第二，正如早前所說，全球對鋰金屬的需求急升，將來可能會出現大缺口。要稍為減低電動車行業對鋰的需求，最簡單的方法就是在車身裝上太陽能光伏板，令鋰電池的容量毋須做到那麼大。

內地現時就有些公司專門提供電動車改裝服務，在一些廉價電動車的車頂加裝太陽能光伏板來輔助充電，號稱最低收費只是數百元人民幣云云。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]