梁天卓：在職父母的兩難

又要供樓 又想專心育兒

「母親的抉擇」下,父母如何取捨實在不容易。一方面,錢誰會嫌多?尤其是在寸金尺土的香港,公一份婆一份的收入對剛上車或準備上車的新手父母可能仍然只是剛剛好而已。另一方面,溺愛子女又有誰不會? 尤其是現在的父母都是「一個起,兩個止」,父母又如何捨得將「萬千寵愛在一身」的寶貝仔女放手家傭或祖父母照顧?

加上行內有不少研究都指出缺乏父母照顧的小朋友一般在學習上較為被動,變相可能令他們的成績大受影響。在大陸,父母離鄉別井到外省打工是常態。幾年前有統計指全中國城郊有逾6000萬兒童或青少年(佔總數約三分之一)的父母離鄉別井,接近一半更是父母雙方都出外打工,孩子變相被「獨留在家中」。他們的身心發展所受的影響到底有多大?

研究:學童「獨留家中」影響成績

我的兩位中大前同事聯同其他幾名學者在一篇學術文章〈Does parental absence reduce cognitive achievements? Evidence from rural China〉中就利用中國的數據比較不同家庭背景學童的學業成績。他們發現如果學童的父母雙方都出外省打工,被「獨留在家中」的學童的成績的確會大受影響,無論中文或數學的成績都會比平均低超過5個百分位數(percentile)。不過,如果父母中只有一位出外打工,還有一位父母照顧的學童成績卻似乎並不會受到太大影響:

The estimates indicate significant negative impacts of being left-behind by both parents on children's cognitive development, reducing their contemporary achievements by 5.4 percentile points for math and 5.1 percentile points for Chinese, but much smaller insignificant impacts of being left-behind by one parent.

雖然在香港不少父母都有外傭或祖父母幫忙照顧小孩,加上補習社大行其道,但是父母都在專心努力搵錢時,小朋友的學業成績相信難免仍受一定的影響。

